Une activité pour préparer les entreprises aux tarifs douaniers

La MRC Maria-Chapdelaine organise une activité afin d’aider les entreprises du secteur à s’adapter aux nouveaux tarifs douaniers imposés par les États-Unis dernièrement. L’événement est organisé en partenariat avec SERDEX International et se tiendra le 19 février prochain.

Cette activité, gratuite et qui inclut un repas, se tiendra aux bureaux de la MRC de Maria-Chapdelaine. La directrice générale et commissaire à l’exportation chez SERDEX International, Nadine Brassard, animera la rencontre.

« L’objectif est de ramener les tarifs douaniers sur la table et voir quelles sont les questions à se poser en tant qu’entreprise pour pouvoir se préparer à cette augmentation. C’est aussi d’envisager des pistes de solutions et d’avoir des discussions sur comment on peut être moins dépendant du marché américain », explique Nadine Brassard.

Selon elle, cet événement est un moment idéal pour permettre aux entreprises d’échanger entre elles. Elle ajoute qu’une bonne compréhension de la situation permet aussi de mieux se préparer aux différentes éventualités.

« D’abord, c’est important de bien comprendre la situation et les impacts, directs ou indirects, que ces tarifs peuvent avoir sur notre entreprise. Oui, il y a des répercussions sur les entreprises qui exportent, mais il peut aussi y avoir des retombées sur les entreprises qui ne font pas ou peu d’exportations », ajoute-t-elle.

La MRC Maria-Chapdelaine a réagi rapidement à l’annonce des tarifs douaniers en organisant cette activité pour les entreprises de son territoire.

« À la MRC de Maria-Chapdelaine, soutenir nos entreprises est une priorité. Que ce soit lors des feux de forêt, de la pandémie ou face aux défis économiques actuels, nous avons toujours su nous adapter pour mettre en place des solutions concrètes. Fidèles à notre engagement, nous restons agiles et mobilisés pour accompagner nos entrepreneurs et contribuer activement à la vitalité économique de notre territoire », mentionne Luc Simard, préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine.

Les entreprises intéressées à en apprendre davantage sur les tarifs douaniers peuvent s’inscrire gratuitement à l’activité du 19 février en se rendant au https://forms.office.com/r/fnYYijRFQM.