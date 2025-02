Un marché immobilier en forte hausse

Le marché immobilier a connu une exceptionnelle hausse de son volume de ventes en janvier, comparativement à la même période de l’an dernier.

Ainsi, selon les chiffres fournis par l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ), le sommaire du volume cumulé des ventes résidentielles et commerciales a connu une augmentation exceptionnelle de 87%, atteignant un montant total de ventes de plus de 61 M$. Seulement en ce qui concerne le commercial, on constate littéralement une explosion de 601% du volume, les ventes passant de 2 M$ à plus de 19 M$.

Le délai de vente d’une maison unifamiliale s’est aussi amélioré, alors qu’une maison qui passait 77 jours sur le marché en janvier 2024 en aura passé 59 en janvier 2025. Le prix moyen d’une unifamiliale est pour sa part passé de 270 000 $ à 303 000 $.

L’agent Guy Simard de l’Équipe Simard de Via Capitale explique aussi la hausse des ventes du côté résidentiel par le fait qu’avec le prix mensuel d’un logement, les gens choisissent de plus en plus de se tourner vers l’achat d’une première maison. Mentionnons qu’en ce qui a trait aux nouvelles inscriptions, elles sont passées de 233 en 2024 à 276 en janvier 2025.