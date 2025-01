Les touristes européens toujours au rendez-vous

Aventuraid à Girardville devrait connaître une bonne saison hivernale pour sa 30e année d’opération. L’entreprise qui propose des expéditions en motoneige ou en traîneau à chiens dans la forêt boréale, et même de dormir avec les loups, attire toujours autant de touristes européens.

C’est ce qu’affirme le co-propriétaire et fondateur Gilles Granal. Il souligne toutefois que son équipe a dû travailler fort pour se préparer depuis la mi-décembre, en raison des aléas de la température.

« Au début, ça s’est bien passé, mais avec la pluie et la neige mouillée qu’on a connues après, c’était un peu compliqué. On a un gros territoire avec beaucoup de sentiers et il nous a fallu faire beaucoup de motoneige pour les ouvrir. Sinon, en termes d’achalandage, ça va. C’est comparable aux années précédentes. Et 95 % de nos visiteurs proviennent de l’extérieur, surtout des pays francophones. »

Ces visiteurs sont accueillis par petits groupes.

« On n’a pas la capacité d’accueillir tout le monde en même temps et de pouvoir les héberger. On mise donc sur la qualité de nos activités et sur une expérience unique. »

Des activités multiples et variées

Ces activités offertes par Aventuraid sont multiples et variées. Les clients peuvent choisir des séjours de deux ou 5 jours comprenant notamment des découvertes en raquettes, des repas traditionnels ou encore des visites de camps en forêt.

Quant aux expéditions, ce sont les visiteurs qui conduisent eux-mêmes leurs motoneiges ou leurs traîneaux à chiens, dirigés par des guides.

« On traverse tous les écosystèmes possibles, les lacs, les rivières, les forêts de tremble et de feuillus pour découvrir les magnifiques paysages, précise Gilles Granal. Les camps rustiques en pleine forêt sont situés au bord d’un lac et les gens apprennent notamment à faire des feux et vivre comme les coureurs des bois. »

L’expérience la plus originale est toutefois celle de pouvoir contempler les loups dans leur habitat naturel et même d'entrer en contact avec une meute.

Dormir avec les loups

Dans le parc Mahikan, qui signifie loup en langue innue, Aventuraid dispose de quatre chalets chauffés pouvant accueillir de deux à six personnes qui dorment ainsi au cœur des trois enclos où vivent les canidés.

« Quand les loups hurlent et que tu es au milieu de leur habitat, raconte le co-propriétaire, c'est vraiment quelque chose de particulier à vivre. Les visiteurs trouvent que ça vaut vraiment la peine et on a beaucoup de gens qui reviennent par la suite pour ce face-à-face unique. Notre objectif, c’est de démystifier le loup, un animal qui ne laisse personne indifférent. »

Aventuraid compte sur 5 employés pour guider ses visiteurs, entretenir ses sentiers et l’hébergement. Ils sont également responsables du chenil qui compte environ 80 chiens de traîneaux.

« Certains sont trop jeunes pour effectuer cette tâche et d’autres sont à la retraite, mais les autres suffisent à la tâche. »