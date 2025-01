Une hausse des taxes foncières de 3,4% en 2025, après un répit l’an dernier

Après avoir profité l’an dernier d’une diminution de la taxe résidentielle en raison du nouveau rôle d’évaluation qui avait fait grimper la valeur des propriétés, les citoyens d’Albanel devront encaisser une hausse moyenne des taxes foncières de 3,4 % cette année.

Le budget 2025 adopté par les élus de la municipalité prévoit que le taux de taxes pour les secteurs résidentiels, agricoles et les 6 logements et plus passera de 0,90 $ à 0,93 % du 100$ d’évaluation.

Pour les commerces, ce taux a été fixé à 1,25$ comparativement à 1,17 $ en 2024.

Les propriétaires d’industries et de terrains vagues devront quant à eux payer 1,60 $ du 100$ d’évaluation en 2025. L’an dernier, ils ont dû débourser respectivement 1,30$ et 1,17$ du 100$ d’évaluation.

Les taxes pour les services de la municipalité vont également légèrement augmenter cette année, à l’exception du tarif pour les matières résiduelles. Appelé à commenter, le maire Dave Plourde a d’abord rappelé que la situation diffère selon les secteurs.

« Au parc Pagé, on est dépendant de la ville de Dolbeau-Mistassini. C’est Dolbeau-Mistassini qui nous désert pour l’aqueduc, précise-t-il. Dans le secteur du coteau Marcil, on a aussi un problème d’eau potable. On doit engager plus de frais, plus d’employés pour le régler. Il a fallu s’ajuster. »

Hausse des taxes et des dépenses

Le budget 2025 de la municipalité s’élève à 2 846 763 $, une légère hausse. L’an dernier, le budget était de 2 757 159$.

Albanel prévoit dépenser environ 3,8 M$ en 2025. Il s’agit aussi d’une augmentation comparativement à 2024. Elle s'explique principalement par la hausse du coût de la vie, selon Dave Plourde.

« On n’avait pas le choix compte tenu de l’inflation. C’est carrément l’inflation! On a aussi signé une nouvelle convention collective avec nos employés qui comprenaient un ajustement salarial et qui entre en vigueur cette année. C’est un budget raisonnable qu’on a fait avec notre nouvelle direction générale et l’ancienne qui nous a aidés aussi. »

Investissements à venir

Quant aux investissements à venir cette année, le maire d’Albanel s’est fait rassurant. « On a beaucoup de projets qui étaient déjà en branle. On va les faire cette année, mais le financement est déjà prévu. Il n’y a pas vraiment de nouveau projet, mais ceux qui étaient prévus vont se concrétiser. »