Le dépanneur Proxi-Extra ouvre ses portes

L’avenue de la Friche du secteur Dolbeau aura de nouveau sa station-service. Après plusieurs mois de travaux, l’ancien Dépanneur des Vétérans devient une station Proxi-Extra. En plus de la station-service, une entreprise bien connue du milieu ouvrira prochainement un nouveau restaurant dans le local adjacent.

Le propriétaire de Construction de l’avenir, Jean-Marie Lamontagne, s’est associé avec un autre entrepreneur dolmissois, Robin Hudon, pour acquérir l’immeuble commercial au mois d’août dernier.

« Notre but est de pouvoir offrir un bon service à la population de ce secteur. Il y avait un besoin pour une station-service et nous sommes là pour rester. C’est presque la moitié de ville qui habite dans cette zone », lance Jean-Marie Lamontagne, copropriétaire du nouveau Proxi-Extra.

En tout, les deux associés ont investi 500 000$ en travaux afin d’offrir ce qui se fait de plus moderne pour ce type de commerce.

« Tout a été refait à neuf et au goût du jour. Nous avons deux grandes chambres froides, une belle section prêt-à-manger et des articles de pêche. Les gens vont avoir un beau dépanneur et trois fois plus de choix de produits qu’auparavant », mentionne Jean-Marie Lamontagne.

Bannière québécoise

La nouvelle station-service est seulement la deuxième bannière Harnois Proxi-Extra au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Jean-Marie Lamontagne est heureux d’avoir choisi cette entreprise familiale québécoise pour s’installer à Dolbeau.

« Nous avons une bonne bannière avec Harnois. J’ai eu une belle entente avec eux et nous sommes heureux d’amener ça dans le haut du lac. Si les gens souhaitent préserver ce service, on les invite à venir nous encourager et à ne pas s’arrêter sur des différences de 1 sou sur le prix de l’essence. »

Nouveau restaurant

Le bâtiment commercial possède également un espace de restauration. Celui-ci est toujours en travaux, mais sera occupé très prochainement par une entreprise dolmissoise bien connue du milieu. Celui-ci sera dévoilé au début de 2025.