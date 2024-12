Le Marché Wallberg et le restaurant 3F cessent leurs activités

Une page se tourne à Dolbeau-Mistassini. Deux figures importantes des Promenades du Boulevard, le restaurant 3F et le Marché Wallberg, fermeront leurs portes à compter du 23 décembre. L’augmentation des frais de location a mené le conseil d’administration de Tournant 3F, l’organisme qui administre les deux commerces, à prendre cette décision.

« Les coûts de loyer ont augmenté considérablement. Nous avons fait plusieurs démarches et rencontres, mais malheureusement, pour une organisation comme la nôtre, ce n’est plus possible de survivre avec ces frais », explique la directrice générale, Lise Fortin.

Selon Lise Fortin, cette décision s’inscrit dans le cadre d’une restructuration des services alimentaires et d’un désir de l’organisme de se recentrer sur sa mission d’insertion sociale.

« On demeure un organisme de bienfaisance et notre mission reste la même. Nous demeurons dans la transformation alimentaire et l’insertion des jeunes en emplois par l’apprentissage de métiers dans le domaine de la restauration »

Ces fermetures interviennent alors que la Table de dynamisation commerciale de Dolbeau-Mistassini effectue une démarche afin d’améliorer l’attractivité du centre-ville.

« Je pense que c’est une réflexion qui est importante. Une ville se doit d’avoir un centre-ville fort et attractif. Il doit y avoir une vision future auquel les commerçants vont adhérer et les élus et les acteurs impliqués dans cette démarche le savent, j’en suis certaine », indique-t-elle.

3F Express

Tournant 3F misera désormais sur ses restaurants 3F Express pour poursuivre sa mission d’insertion sociale. L’organisme continuera également d’offrir des services alimentaires à la communauté à travers ses initiatives de popote roulante et de Cantine pour tous dans les écoles du secteur.

« Cette décision de fermeture nous a amenés à modifier notre modèle d’affaires et à miser davantage sur nos restaurants 3F Express. Ceux-ci nous permettent d’être plus proches de la communauté. Le conseil d’administration priorise toujours notre mission et nous continuerons d’exister à travers nos différents projets », mentionne la directrice générale.

Lise Fortin tenait à remercier la population au nom du conseil d’administration.

« Nous remercions la population qui nous a vu grandir avec ces projets. Notre expérience au centre-ville a été une très belle aventure et nous espérons que les gens vont continuer à nous suivre et à nous partager leur opinion. Ce sont des choses qui sont importantes pour nous », conclut-elle.