La MRC lance des consultations pour élaborer un plan

La MRC de Maria-Chapdelaine vient de lancer des consultations dans le but d’élaborer un plan afin de lutter contre les changements climatiques sur son territoire. Québec lui a accordé 1 118 086$ pour y parvenir d’ici un délai de trois ans.

Ce plan climat sera développé en deux volets, précise la conseillère en environnement de la MRC Gabrielle Filteau, la première à occuper ce poste dans l’organisation depuis avril dernier.

« On va d’abord faire des analyses pour quantifier les émissions de gaz à effet de serre (GES) et leurs impacts à l’échelle de la MRC. Dans le second volet, on va essayer de trouver des solutions afin de réduire ses émissions. En 2027, on va avoir un plan d’action avec des outils pour faire face aux changements climatiques et s’adapter. »

La démarche se veut participative, ajoute Gabrielle Filteau. La MRC invite donc dès maintenant tous les citoyens de son territoire à répondre à un sondage sur sa page Web, afin de suggérer des moyens d’action pour s’engager vers le développement durable. Ce sondage sera en ligne jusqu’au 31 janvier 2025.

« On invite les gens à faire part de leurs préoccupations, à donner leur avis. On leur donne une tribune pour se prononcer, peu importe leur âge. On souhaite que les jeunes participent aussi. Ça leur concerne, puisqu’on va analyser les risques pour deux horizons, 2050 et 2080. »

Tables sectorielles

La MRC va aussi consulter des partenaires qui ont été ciblés à travers des tables sectorielles. Elles ont été regroupées dans quatre secteurs d’activité, soit santé et sécurité, agriculture, économie, ainsi que ressources naturelles et environnement.

La conseillère en environnement souligne qu’il est important que les citoyens et les parties prenantes, y compris les entrepreneurs, s’impliquent dans le processus.

« On veut identifier les enjeux pour toutes les personnes sur notre territoire afin de réaliser un plan climat qu’on pourra tous s’approprier. »

Gabrielle Filteau estime déjà que la partie adaptation aux changements climatiques prendra une part plus importante du plan que le volet atténuation des émissions de GES.

« On va cibler quels sont nos principaux risques. Est-ce par rapport à nos infrastructures, la sécurité, la santé, l’aménagement du territoire ou nos services municipaux? C’est ce que l’analyse des risques va nous dire. On veut diminuer la vulnérabilité de la population aux changements climatiques. Ça touche à plusieurs domaines et ce plan d’action sera assez sera diversifié. »

Mise en oeuvre

La conseillère en environnement de la MRC termine en mentionnant que dans la convention d’aide financière avec le gouvernement, il est prévu que les sommes non utilisées durant le premier volet pourront être transférées dans le second, soit la mise en œuvre du plan.

D’autres sources de financement seront également disponibles selon elle pour que l’on passe à l’action dans les municipalités.

Nous vous invitons à participer à notre consultation publique sur la plan climat de la MRC de Maria-Chapdelaine.

