Bilodeau Canada débute la production des chapeaux de la GRC

L’entreprise Bilodeau Canada a débuté la production de plus de 6000 chapeaux en fourrures de rat musqué dans le cadre d’un important contrat octroyé par la Gendarmerie royale du Canada. En juillet dernier, l’entreprise de Normandin apprenait qu’elle avait été choisie parmi des centaines d’entreprises à travers le pays pour remplir ce contrat d’envergure.

L’atelier de Bilodeau Canada fourmille depuis quelques semaines. L’équipe d'employés s’affaire à confectionner les premiers chapeaux de la première phase du contrat.

« La première année est la plus importante en termes de quantité. Nous avons 2700 chapeaux à produire. Nous avons déjà près de 500 chapeaux livrés dans nos deux premières livraisons. La suite suivra avec une cadence d'environ 300 chapeaux par mois », indique Samuel Bilodeau, directeur général et copropriétaire de Bilodeau Canada.

Même s’il s’agit d’un volume de production important, l’équipe de Bilodeau Canada n’est pas en terrain inconnu.

« C’est un contrat que nous avons déjà reçu en 2017. Ce n’est pas un contrat qui a été renouvelé, nous sommes repartis de zéro et nous avons appliqué lors de l’appel d’offres. Notre force est que tout est fait ici. Il n’y a pas d’autres compagnies au Canada qui ont leur propre apprêtage de fourrure directement sur place. On est très fier que les chapeaux de la GRC soient faits encore une fois ici à Normandin », ajoute Samuel Bilodeau.

Se démarquer

La pile de documents sur le bureau de Samuel Bilodeau que le processus d’application pour un tel contrat n’est pas chose simple. Au final, Bilodeau Canada a démontré qu’il possédait l’expertise pour répondre aux exigences de la police fédérale.

« C’est un long processus. Tu dois prouver que l’entreprise est capable de fournir la qualité, non seulement de la fourrure, mais de l’ensemble des matériaux du chapeau que ce soit le ruban ou les attaches. Après la qualité, tu dois montrer que tu peux suivre la cadence de production qui est demandée. Il y a aussi beaucoup de spécifications. Il faut que ce soit du rat musqué provenant d’endroits précis et seulement certaines parties de l’animal sont utilisables », explique le copropriétaire.

Travail à l’année

Pour Bilodeau Canada, ce contrat avec la GRC offre une belle stabilité aux activités de l’entreprise.

« Ce contrat nous apporte du travail et une source de revenus à l’année. Nous avons eu des hivers très doux durant les deux dernières années, donc c’est certains que nos ventes baissent un peu. Avec ce contrat, on est capable de boucher certains trous de productions que nous avions dans le passé et de faire travailler le plus de personnes possible à temps plein », conclut Samuel Bilodeau.