Le juge donne raison à Olivier Blouin; mais la région quittera la CCAQ

D’ici la fin de 2026, la Corporation des concessionnaires automobiles du Saguenay–Lac-Saint-Jean (CCASLSJ) quittera la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec (CCAQ). Le litige qui opposait les deux organismes a toutefois connu un important rebondissement en début d’année, alors que le juge de la Cour supérieure Simon Hébert a ordonné à la CCAQ de réintégrer Olivier Blouin au sein de son conseil d’administration provincial.

Président de la CCASLSJ, Olivier Blouin avait été destitué de son poste de représentant régional le 4 décembre 2024 par le conseil d’administration de la CCAQ.

Le porte-parole régional déchu

Olivier Blouin estime avoir servi de « tête de Turc » dans un conflit qui portait essentiellement sur la gouvernance de l’organisme provincial. La CCAQ regroupe dix corporations régionales et son conseil exécutif compte cinq représentants provenant principalement des grands centres urbains du Québec.

« J’agissais comme porte-parole des corporations régionales. Nous avions fait avorter le projet de refonte de la gouvernance. Les membres de la CCAQ ne l’ont pas pris. Puisque j’étais le messager, on m’a tout simplement démis de mes fonctions de représentant de la Corporation des concessionnaires automobiles du Saguenay–Lac-Saint-Jean », explique-t-il.

Cette décision a entraîné une procédure judiciaire qui s’est conclue en janvier dernier par une décision favorable à Olivier Blouin. Le juge Simon Hébert a alors ordonné sa réintégration dans ses fonctions de représentant régional au conseil d’administration de la CCAQ.

La région prend ses distances

Malgré cette décision, le différend entre les deux organismes n’a pas pris fin. Le 25 mars dernier, les conseils d’administration de la CCASLSJ et de la CCAQ se sont rencontrés afin de discuter de la gouvernance.

« À la suite de cette rencontre, les administrateurs de la région ont décidé, le 6 mai dernier, de quitter l’instance provinciale », précise Olivier Blouin.

Selon lui, les différences entre les réalités régionales et celles des grands centres ont finalement rendu la poursuite du partenariat difficile.

« Nous ne pensons pas pareil, nous n’avons pas la même philosophie ni la même vision. Notre réalité régionale est différente de celle des gens de Montréal. Il devenait donc impensable de continuer à travailler ensemble. On a donc décidé de quitter la CCAQ pour être plus autonomes. »

Le processus de séparation devrait se compléter d’ici la fin de 2026. « Nous allons toutefois continuer à être soutenus, comme membres, par la CADA, qui intervient au niveau gouvernemental et auprès des manufacturiers », conclut Olivier Blouin.