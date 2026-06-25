La région bien représentée au Symposium de Baie-Comeau

Deux artistes de la MRC de Maria-Chapdelaine, SoGo de Dolbeau-Mistassini et Louizel Coulombe de Sainte-Jeanne-d’Arc, ont été sélectionnées pour participer au Symposium de peinture de Baie-Comeau, tenu du 17 au 21 juin. Une expérience à la fois exigeante, unique et profondément enrichissante.

Les artistes tirent un bilan positif de leur fin de semaine. Pour sa part, SoGo participait à l’événement pour la première fois.

« C’est un symposium très contingenté et vraiment demandant. C’est sur cinq jours et mis à part trois œuvres, les seules œuvres qu’on peut vendre sont celles qu’on crée sur place. C’est un véritable marathon artistique », s’exclame SoGo.

« On était très fières de représenter notre MRC, d’autant plus qu’en tant qu’artistes, on sait à quel point cet événement est sélectif et convoité », ajoute-t-elle.

Au total, les 36 artistes présents ont réalisé 401 tableaux lors de cette 38e édition.

Les œuvres de SoGo se distinguent par leur mouvement, leur profondeur et leur manière de célébrer la réalité humaine. Pour elle, chaque création est l’occasion de transmettre un message et une émotion.

Louizel Coulombe, pour sa part, peint depuis plus de 30 ans. D’abord reconnue pour ses aquarelles précises, elle a progressivement renouvelé sa démarche artistique en explorant l’acrylique sous une forme plus abstraite, laissant émerger des personnages.

L’artiste de Sainte-Jeanne-d’Arc en était à sa sixième participation au Symposium de Baie-Comeau, mais c’était la première fois qu’elle y présentait sa nouvelle technique à l’acrylique.