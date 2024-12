La cohue depuis deux mois

Offrir un livre en cadeau pour Noël, c’est souvent, voire toujours une bonne idée. Les libraires de la région peuvent en dire long à ce sujet, eux qui vivent l’achalandage de la période des Fêtes comme personne. C’est le cas pour la librairie jonquiéroise Marie-Laura, qui n’a pas pris le temps de souffler beaucoup depuis le début du mois de novembre.

« C’est un Noël qui a commencé relativement tôt. Dès le 1er novembre, on a senti l’effervescence malgré l’absence de neige, donc déjà les gens venaient faire leurs petites emplettes. On a craint quelques ralentissements ou perturbations en raison de la grève chez Poste Canada, étant donné que les livres transigent par bateau, mais il n’y a pas eu de conséquences dramatiques par rapport à ça. On est capable d’avoir les livres pour nos clients », mentionne celle qui travaille comme libraire depuis 10 ans, Pascale Brisson-Lessard.

Les romans jeunesse semblent être très prisés auprès de la clientèle.

« C’est très varié, mais on vend énormément de littérature jeunesse, c’est toujours un cadeau qui est recherché pour les enfants de la part des parents, des grands-parents. Sinon, le roman québécois a toujours la cote. C’est franchement plaisant de voir que notre littérature est en constante hausse dans les ventes », admet-elle.

La lecture a toujours la cote

Même à l’ère des tablettes électroniques et des téléphones intelligents, Pascale Brisson-Lessard constate que la lecture est loin d’être chose du passé. Sentir et feuilleter les pages d’un livre est important pour plusieurs, parce qu’il s’agit d’une toute autre expérience de lecture.

« Concernant les ventes, c’est certain qu’on n’atteindra jamais celles qu’on a effectuée lors de la pandémie, en 2020-2021. Toutefois, on est mesure de tirer notre épingle du jeu, les livres sont des cadeaux recherchés. C’est certain que les écrans occupent beaucoup le temps chez les jeunes et les familles, mais cette année, au chapitre des ventes, c’est un beau Noël pour nous. »

L’importance de lire

La mission des libraires: faire aimer la lecture, même aux personnes pour qui lire n’est pas leur loisir favori.

« Même pour la personne qui ne lit pas au quotidien ou qui aimerait si mettre, on trouve toujours le moyen de lui sortir quelque chose qui va la faire accrocher à la lecture. Ce qu’on veut, c’est transmettre cet amour-là et de continuer à promouvoir la littérature. On vise surtout les jeunes, parce qu’encore aujourd’hui, beaucoup trop d’enfants non jamais tenu de livres à leur entrée à la maternelle », conclut-elle.