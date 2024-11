Culture SLSJ annonce sa campagne « Veux-tu sortir avec moi? »

L’organisme Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean annonçait mercredi sa campagne Veux-tu sortir avec moi? qui vise à inciter la population à renouer avec la culture locale. Cette initiative est liée à un investissement total de près de 600 000$, dont 488 000$ proviennent du gouvernement provincial.

La difficulté des lieux de diffusions à retrouver leur achalandage d’avant-pandémie et le désir de rejoindre un public plus large sont à l’origine de cette campagne. C’est ce que la directrice générale par intérim de Culture SLSJ, Julie Gagnon, explique d’entrée de jeu.

« Depuis 2022, on remarque un retour graduel de la clientèle, mais nous sommes encore loin des chiffres avant-pandémie. Cette campagne promotionnelle incarne l’engagement de Culture SlSJ à raviver la passion de la population pour les arts et à soutenir notre écosystème culturel », lance Julie Gagnon.

La directrice indique que certaines disciplines telles que le théâtre et la danse éprouvent plus de difficultés à retrouver leur public.

« Certaines tranches d’âge se montrent plus hésitantes à revenir en salle. Il est plus difficile de connecter avec les publics plus jeunes qui tournent de plus en plus vers le numérique, mais aussi les personnes âgées qui ont peut-être perdu l’habitude de sortir avec la pandémie », poursuit-elle.

Campagne promotionnelle

Avec la campagne Veux-tu sortir avec moi?, Culture SLSJ misera sur divers projets pilotes pour rejoindre ces clientèles et stimuler la vente de billets dans les musées, les salles de spectacle et autres producteurs culturels de la région. La forme exacte de ces projets sera précisée dans les prochains mois.

« Pour porter ce message, nous miserons sur des valeurs fortes tels que l’émotion, la fierté régionale et le plaisir de se rassembler. Pour rejoindre un plus large public, cette campagne sera présente autant sur les médias traditionnels que numériques. Affiches, podcasts, chroniques, tous les supports seront utilisés pour mettre en lumière nos salles, nos musées et surtout, nos artistes », explique Julie Gagnon

Culture SLSL collaborera avec une firme spécialisée en marketing et en stratégie numérique pour déployer cette campagne. Si aucun choix n’a été fait pour l’instant, la directrice Julie Gagné a exprimé son souhait de travailler avec une entreprise locale. La firme choisie sera annoncée au cours des prochains mois.

« À Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean, on aime que les sous qui sont investis ici restent dans la région. Nous avons plusieurs firmes de qualités avec lesquelles nous avons déjà travaillé dans le passé, donc on espère que ce sera le cas pour ce projet », affirme la directrice générale par intérim.

Investissement

Le député d’Alma Éric Girard ainsi que la députée de Roberval Nancy Guillemette étaient présents pour annoncer un investissement de 488 000$ du gouvernement du Québec dans ce projet.

« Nous sommes très fiers que notre gouvernement soutienne l’initiative de Culture SLSJ qui souhaite ramener la population dans nos salles de spectacles, nos galeries et nos musées. C’est important pour l’industrie culturelle, mais c’est également essentiel pour nos citoyens afin de cultiver le sentiment d’appartenance, de faire des découvertes et de se divertir », ont affirmé les deux élus.