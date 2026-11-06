Chroniques

 Temps de lecture : 48s

Le Nouvelles Hebdo célèbre ses 30 ans !

Le 06 novembre 2026 à 13 h 25
Par Alexis Brunelle-Duceppe

Par Alexis Brunelle-Duceppe — Votre député de Lac-Saint-Jean

Depuis maintenant 30 ans, Le Nouvelles Hebdo accompagne les gens de notre région, témoignant de son évolution, de ses défis et de ses succès.

30 ans à raconter nos communautés, nos familles, nos entrepreneurs, nos organismes, nos agriculteurs, nos travailleurs et toutes ces personnes qui font du Lac-Saint-Jean un endroit unique.

Comme député de Lac-Saint-Jean, je mesure l’importance d’avoir un média

qui connaît notre réalité, qui parle de nos enjeux et qui donne une voix aux gens d’ici.

Au fil des années, Le Nouvelles Hebdo a su évoluer avec son époque tout en conservant cette proximité qui fait la force de l’information locale. Aujourd’hui, avec Trium Médias, cette mission se poursuit sur différentes plateformes.

Derrière ces 30 années, il y a surtout des femmes et des hommes passionnés et

profondément attachés à leur communauté. Je tiens à les remercier pour leur travail et leur contribution à la vitalité de notre région.

À Stéphanie et Marlène, et à toute l’équipe, félicitations pour ces 30 années ! Merci d’être là, semaine après semaine, pour raconter notre région et faire rayonner celles et ceux qui la font vivre.

Longue vie au Nouvelles Hebdo !

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