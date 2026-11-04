Lorsqu’un journal fête son 30e anniversaire, il y a de quoi être fier

Par Michel Aubé — Président fondateur du Nouvelles Hebdo

Couvrir l’actualité de notre coin de pays, il faut le souligner, c’est quelque chose de rare de nos jours.

De nos jours il est facile de savoir ce qui se passe en Chine à l’instant même, mais le journal local lui nous parle des gens d’ici, nos voisins des villes d’à côté de nous, des villages, MRC, de nos voisins, nos réussites, nos victoires, nos défis.

Assurons-nous de le garder vivant encore longtemps. Une entreprise comme le Nouvelles Hebdo a besoin de votre soutien, vos encouragements. Aux commerçants, entreprises, corporations publiques, municipalités, réservez une part importante de votre budget de publicité, avis publics et promotions pour le Nouvelles Hebdo.

Tout comme je l’ai vécu moi-même, beaucoup de personnes ne croyaient pas à notre survie, je tiens à souligner la passion qui anime Stéphanie Gagnon et Marlene Claveau, les propriétaires.

Il n’en tient qu’à vous, citoyens de notre secteur de garder encore longtemps le Nouvelles-Hebdo.