Cette année, Le Nouvelles Hebdo célèbre ses 30 ans !

Trente ans à raconter ce qui se passe chez nous.

Les grandes nouvelles, bien sûr, mais aussi les petites histoires qui, avec le temps, finissent par raconter une époque, une communauté et ceux qui l’ont façonnée.

Parce qu’un média local, c’est aussi ça. C’est être là pour raconter une région à ceux qui l’habitent. C’est suivre ses débats, ses réussites, ses inquiétudes et ses transformations. C’est donner une voix aux gens d’ici et conserver, semaine après semaine, une partie de la mémoire collective de la MRC de Maria-Chapdelaine.

Pour souligner cet anniversaire, nous avons décidé d’ouvrir nos archives. Pendant trois mois, chaque semaine, nous vous ferons découvrir des unes, des photos, des nouvelles qui ont marqué notre région, mais aussi des témoignages et des souvenirs de ceux et celles qui ont fait partie de l’histoire de Nouvelles Hebdo.

Tout sera également rassemblé ici, dans cet espace consacré à notre 30e anniversaire.

Parce qu’en 30 ans, il s’en est passé des affaires. Certaines ont changé notre région. D’autres nous ont fait rire, réagir ou nous indigner. Et quelques-unes, avouons le, avaient complètement disparu de notre mémoire.

Ces 20 années racontent d’où nous venons, mais l’histoire de notre coin de pays continue de s’écrire chaque jour. Notre métier évolue, nos façons de vous informer changent, mais notre raison d’être demeure la même : être là, chez nous, pour raconter ce qui nous rassemble et ce qui nous préoccupe. Après 30 ans à raconter notre histoire, on a surtout hâte de vous raconter la suite.

L’équipe de Trium Médias et journal Le Nouvelles Hebdo