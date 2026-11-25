La guignolée annuelle de la Soupe populaire de chez-nous sera de retour pour une 29e édition le jeudi 3 décembre, de 7 h à 12 h, à Dolbeau-Mistassini.

Cette collecte de fonds représente l’unique source de financement de l’organisme, qui peut compter tout au long de l’année sur l’engagement de bénévoles dévoués pour offrir des repas chauds aux personnes les plus vulnérables de la communauté.

Le jour de la guignolée, les dons pourront être remis à deux points de collecte dans le secteur de Dolbeau, soit à l’intersection de la 4e Avenue et du boulevard Wallberg ainsi qu’au local de la Soupe populaire, situé sur la rue des Copains. Dans le secteur de Mistassini, les bénévoles seront présents au Dépanneur Pierrette.

Pour cette 29e édition, la présidence d’honneur a été confiée à Simon Tremblay, CPA auditeur et associé chez Mallette.

« J’ai accepté la présidence d’honneur de cette campagne parce que la mission de la Soupe populaire me touche sincèrement. J’ai eu la chance de grandir dans un milieu où mes besoins essentiels ont toujours été comblés et je suis conscient que cette réalité n’est malheureusement pas celle de tous.

Que certaines personnes de notre propre communauté éprouvent de la difficulté à répondre à un besoin aussi fondamental que se nourrir me touche particulièrement », souligne-t-il.

Ce dernier croit profondément à l’importance de l’entraide.

« C’est avec beaucoup de fierté que j’ai accepté de m’associer à cette campagne et de contribuer, à ma façon, à une cause qui fait une réelle différence dans notre milieu », ajoute-t-il.

L’an dernier, la générosité de la population avait permis d’amasser la somme exceptionnelle de 77 500 $ lors de la guignolée.