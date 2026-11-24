Le gouvernement du Canada a annoncé lundi l’ajout de Masar Badil, également connu sous le nom de Mouvement de la voie révolutionnaire alternative palestinienne, à la liste des entités terroristes en vertu du Code criminel. Ottawa considère désormais le groupe comme un pseudonyme de Samidoun, une organisation déjà inscrite sur cette liste depuis octobre 2024.

Selon Sécurité publique et Protection civile Canada, des éléments de preuve démontrent que les deux organisations constituent essentiellement une seule et même entité. Les autorités estiment que Masar Badil agit comme une faction ou une émanation de Samidoun, un réseau international qui affirme défendre les prisonniers palestiniens détenus dans les prisons israéliennes.

Le gouvernement soutient que Samidoun fait également la promotion, sur les réseaux sociaux et lors de manifestations publiques, des intérêts de plusieurs organisations terroristes déjà inscrites à sa liste des entités terroristes, notamment le Hamas, le Jihad islamique palestinien, le Hezbollah ainsi que le Front populaire de libération de la Palestine.

Masar Badil se présente pour sa part comme un mouvement militant international visant à bâtir un réseau de solidarité avec les prisonniers palestiniens. Ottawa affirme toutefois que le groupe exerce ses activités sous l’égide de Samidoun et qu’il a publiquement reconnu ses liens avec cette organisation.

Les autorités fédérales indiquent également que Masar Badil participe à des événements conjoints avec Samidoun, utilise des plateformes communes de financement et entretient des liens avec les mêmes individus et organisations terroristes. Depuis l’inscription de Samidoun sur la liste des entités terroristes, Masar Badil aurait continué à organiser diverses activités en collaboration avec des dirigeants connus du réseau. Le gouvernement souligne par ailleurs que Masar Badil a déjà été désigné par les États-Unis comme « terroriste mondial spécialement désigné ».

« En ajoutant ce groupe à titre d'alias d'une entité terroriste déjà inscrite, nous donnons aux organismes d'application de la loi des outils supplémentaires pour perturber son financement, démanteler ses réseaux, tenir ses membres responsables de leurs actes et protéger toutes les personnes au Canada contre le terrorisme et la violence organisée. », a déclaré Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique.

Avec cette nouvelle désignation, le Canada compte désormais 89 entités terroristes inscrites en vertu du Code criminel. Cette inscription permet notamment aux autorités de limiter les activités de financement, de déplacement et de recrutement associées à ces groupes.

La loi interdit entre autres à toute personne au Canada ou à tout citoyen canadien à l’étranger d’utiliser sciemment des biens appartenant à une entité terroriste ou contrôlés par celle-ci. Il est également interdit de fournir des fonds ou des biens qui pourraient profiter à de tels groupes. Les institutions financières sont tenues de geler les actifs des organisations inscrites, lesquels peuvent ensuite faire l’objet de saisies ou de confiscations.