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La Cité étudiante obtient les pires résultats scolaires, selon l’Institut Fraser

Le 16 novembre 2026 à 12 h 00
Par Émile Boudreau - Journaliste

L’école secondaire Jean-Gauthier d’Alma figure parmi les établissements qui ont le plus amélioré leurs résultats au Québec, selon le Bulletin des écoles secondaires du Québec 2026 publié par l’Institut Fraser.

Celui-ci évalue 481 écoles publiques et privées, francophones et anglophones, à partir des résultats obtenus par les élèves aux examens ministériels de français, d’anglais, d’histoire et éducation à la citoyenneté, de sciences et de mathématiques durant l’année scolaire 2024-2025.

Parmi les dix écoles secondaires affichant la plus forte progression dans la province, l’école Jean-Gauthier se classe au septième rang. Sa cote est passée de 3,9 sur 10 en 2019 à 5,6 sur 10 en 2025, une amélioration qui la place parmi les établissements ayant connu les gains les plus importants au cours des dernières années.

« Les classements permettent aux parents de choisir de manière éclairée une école pour leur enfant. Ils peuvent également utiliser ces classements pour en apprendre davantage au sujet de l'école de leur enfant et, lorsque c'est nécessaire, interroger le directeur sur ce qu'il compte faire pour améliorer les choses. », a expliqué Yanick Labrie, un agrégé supérieur de l'Institut Fraser.

Seulement deux écoles de la région au-dessus de la barre de 6

Au total, 17 écoles du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont été évaluées dans le cadre du classement. Parmi celles-ci, seulement deux ont obtenu une note supérieure à 6 sur 10. Le Séminaire de Chicoutimi arrive en tête dans la région avec une cote de 8,3 sur 10, ce qui lui vaut le 58e rang sur 481 écoles québécoises. L’école Camille-Lavoie d’Alma suit avec une note de 6,9 sur 10, occupant le 131e rang provincial.

À l’opposé du classement régional, la Cité étudiante de Roberval obtient la plus faible cote de la région avec un résultat de 3,4 sur 10, ce qui la positionne au 447e rang au Québec.

À l’échelle provinciale, l’Institut Fraser souligne que 45 écoles ont affiché une amélioration statistiquement significative de leurs performances cette année, tandis que 46 établissements ont enregistré un recul. 

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