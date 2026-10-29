La Passerelle du 49e prête pour l’aventure en quad

Le Parc régional des Grandes-Rivières du Lac-Saint-Jean vient de franchir une étape importante dans le développement de la Passerelle du 49e. Les travaux de mise à niveau réalisés sur le circuit permettent désormais d’offrir une expérience rehaussée aux amateurs de quad.

Selon Dominique Gobeil, directeur général du Parc régional des Grandes-Rivières, le circuit de la Passerelle du 49e est une innovation touristique unique au Québec.

« Le circuit représente 236 kilomètres entre la riviere Ashuapmushuan et la rivière Péribonka au nord du Lac-Saint-Jean. Il y a neuf passerelles. On a commencé à les construire en 2016. On a inauguré la première en 2018. On a fait une deuxième phase avec les passerelles Péribonka et Ashuapmushuan en 2020 jusqu’à 2025 », explique-t-il.

« Ce qui est particulier, c’est qu’on est en terres publiques. Il n’est pas question de droit de passage. La pérennité du circuit est assurée. Le promoteur n’est pas un club quad ou motoneige. C’est le Parc régional des Grandes-Rivières. Ça existe nulle part ailleurs au Québec que des organisations comme la nôtre se mobilise », ajoute-t-il.

Le circuit a déjà fait ses preuves au niveau de la motoneige. « On est une destination motoneige confirmée, affirme Dominique Gobeil. On a une réputation enviable en complément avec les montagnes du nord du Saguenay avec les Monts-Valins. »

L’ambition touristique du Parc régional des Grandes-Rivières a toujours été d’offrir la même qualité de service pour les motoneigistes que les quadistes. Ce qui n’était pas nécessairement facile.

« Il est beaucoup plus difficile et complexe et coûteux de faire un sentier quad qu’un sentier motoneige. Il y a des enjeux d’entretien associés à la présence de castor, de débroussaillage et des averses », souligne Dominique Gobeil.

Au cours de l’été et de l’automne, des travaux ont été réalisés sur le circuit. Actuellement, pas moins de 621 panneaux de signalisation de sécurité routière supplémentaires seront installés.

« En 2027, le sentier de la passerelle du 49e sera à niveau pour le quad », annonce avec fierté le directeur général.

Le quad aventure en plein essor

Partout dans la province, l’engouement pour le quad aventure ne cesse de croître. Les quadistes sont attirés par les grands espaces et les paysages forestiers, des atouts que le Parc régional des Grandes-Rivières souhaite mettre pleinement en valeur.

Dominique Gobeil y voit de nombreux avantages pour la région, tant comme levier d’attractivité pour les populations locales que comme moteur de diversification économique pour le milieu.

Le circuit est ponctué de services tels que des relais, des hébergements et des restaurants. Ces entreprises locales pourront bénéficier de l’achalandage touristique de la Passerelle du 49e, et ce, durant les trois saisons.

Dans tous les cas, le Parc régional des Grandes-Rivières se réjouit de cette concrétisation. Ce travail a été possible grâce à la collaboration de tous les partenaires au cours des 10 dernières années.

Le Parc régional des Grandes-Rivières sera d’ailleurs au Salon de la motoneige et du quad de Québec, en novembre, pour faire la promotion du circuit pour l’année 2027.