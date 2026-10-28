Actualités

 Temps de lecture : 56s

Le PQ tranche : le changement d’heure bientôt terminé

Le 28 octobre 2026 à 09 h 00
Par André Deschênes - CKAJ

Le gouvernement du parti Québécois a statué : les Québécois n’auront bientôt plus besoin d’effectuer le changement d’heure sur leur montres et horloges. Restera toutefois à déterminer quel sera le type d’heure qui sera conservé, soit celui d’hiver ou d’été, l’heure dite « normale » ou celle qu’on dit « avancée ».

C’est une source gouvernementale qui a confirmé la nouvelle au Bureau parlementaire du Journal de Québec/de Montréal. Il est cependant trop tard pour modifier la donne sur ce qui est prévu en fin de semaine, soit le retour à l’heure normale de l’Est, alors que montres et horloges seront reculées d’une heure, après la soirée de l’Halloween.

En ce qui a trait à l’important changement à venir, un projet de loi sera déposé prochainement par la ministre de la Justice, Marie-Claude Sarrazin, pour mettre un terme à cette pratique, en modifiant la Loi sur le temps légal. 

À savoir quel format d’heure sera privilégié, le gouvernement de Paul St-Pierre Plamondon entend « faire les choses correctement » et consultera des experts pour déterminer l’heure à privilégier, avancée ou normale. Des auditions à ce sujet devraient se tenir sur un maximum de deux journées.

Rappelons qu’il y a deux ans, le gouvernement Legault avait consulté les Québécois sur le sujet, 91 % des quelque 214 000 répondants souhaitaient cesser de changer l’heure, et 72 % préféraient conserver l’heure d’été.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Actualités

Première rencontre entre Ottawa, les provinces et les Premières Nations
Publié hier à 12h00

Première rencontre entre Ottawa, les provinces et les Premières Nations

Le premier ministre du Canada, Mark Carney, a réuni lundi près de 200 chefs et dirigeants des Premières Nations ainsi que ses homologues provinciaux et territoriaux pour une première rencontre en vingt ans, un engagement pris par le chef du gouvernement fédéral lors de l’Assemblée spéciale des chefs de l’Assemblée des Premières ...

LIRE LA SUITE

Actualités

Des fromages de la région parmi les finalistes des Caseus 2026
Publié hier à 11h00

Des fromages de la région parmi les finalistes des Caseus 2026

À la veille du dévoilement des gagnants du prestigieux concours Sélection Caseus 2026, huit fromages du Saguenay-Lac-Saint-Jean figurent parmi les 63 finalistes en lice pour les honneurs de l’industrie fromagère québécoise. Les lauréats seront dévoilés ce mercredi à Québec lors de cette compétition qui met en valeur les meilleurs ...

LIRE LA SUITE

Actualités

Québec solidaire presse le gouvernement de réformer le mode de scrutin
Publié hier à 10h00

Québec solidaire presse le gouvernement de réformer le mode de scrutin

L’élection d’un gouvernement minoritaire place le Parti Québécois devant d’importants défis politiques. Pour faire adopter ses réformes et ses projets de loi, le il devra obtenir l’appui d’au moins un des partis d’opposition. Conscient de ce rapport de force, Québec solidaire a déjà commencé à faire valoir ses priorités ...

LIRE LA SUITE

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES

CONSULTEZ NOS ARCHIVES