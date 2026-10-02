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 Temps de lecture : 41s

L’île Talbot fermée au public pour une durée indéterminée

Le 02 octobre 2026 à 10 h 00
Par Emmanuelle LeBlond - Journaliste de l'initiative de journalisme local (IJL)

La Ville de Dolbeau-Mistassini a pris la décision de fermer l’île Talbot au public pour une durée indéterminée.

Les équipes municipales ont récemment procédé à la fermeture du secteur pour des raisons de sécurité, notamment en condamnant la passerelle qui permettait d’accéder à l’île.

« La passerelle était vérifiée à l’occasion. Lors d’une vérification par nos employés aux travaux publics, on s’est aperçu qu’il y avait des problèmes de structure qui rendent la passerelle plus dangereuse. Au point de vue des assurances, on ne peut pas prendre de chance », explique le maire Rémi Rousseau.

La municipalité devra maintenant évaluer les différentes options avant de déterminer l’avenir du site.

« Pour l’instant, nous avons fermé l’accès afin d’éviter tout accident. Il faudrait reconstruire la passerelle, et les coûts sont importants. Le budget s’en vient et nous allons analyser les possibilités », ajoute-t-il.

Située à proximité du camping des Chutes, l’île Talbot était fréquentée par de nombreux citoyens pour diverses activités, notamment le camping sauvage, selon le maire.

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