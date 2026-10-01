Près de 300 jeunes à la découverte des métiers de la forêt

Près de 300 jeunes ont pris part à la 18e édition de Viens vivre la forêt, une journée consacrée à la découverte des métiers et des possibilités de carrière dans le secteur de la forêt et du bois.

Jeudi matin, la fébrilité était palpable chez les adolescents. Environ 280 élèves, principalement de troisième, quatrième et cinquième secondaire, se sont rassemblés au Centre de transfert technologique des pratiques forestières du Centre de formation professionnelle (CFP) du Pays-des-Bleuets.

« Les jeunes arrivent en autobus. Ils sont prêts à découvrir. Il y a beaucoup de curiosité dans l’air. Ce sont des gens qui vont découvrir les métiers qu’on exerce en forêt, tant au niveau de la formation professionnelle que du cégep et de l’université », indique la directrice générale de l’Association forestière Saguenay-Lac-Saint-Jean, Frédérique Bergeron.

Sur place, divers kiosques permettaient aux participants d’explorer différentes facettes du secteur, comme l’aménagement forestier, la recherche ou la transformation du bois.

Éric Servais, du Centre d’éducation des adultes Le Retour, et son groupe amorçaient la journée avec un atelier sur l’abattage et le façonnage du bois. Les élèves ont eu la chance de prendre les commandes d’un transporteur forestier.

« Ça devient plus concret pour les élèves. Ça prend davantage de sens pour eux lorsqu’ils peuvent embarquer dans l’équipement. Quand on parle des métiers, souvent, ils ont de la difficulté à se les représenter. Une activité comme celle-ci peut éveiller leur intérêt pour des professions auxquelles ils n’auraient peut-être jamais pensé », explique Éric Servais.

Pas moins de 21 partenaires ont pris part à l’événement. Des professionnels étaient sur place afin de partager leur expérience et de répondre aux questions des participants.

Parmi les nouveautés, la présence de conseillers d’orientation et d’intervenants en employabilité a permis de mettre en lumière des professions moins connues du domaine forestier, tout en approfondissant leur connaissance du secteur.

Un secteur riche en possibilités

Selon Frédérique Bergeron, le secteur de la forêt et du bois demeure particulièrement attrayant dans la région.

« Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la forêt est très accessible. C’est un environnement qu’on retrouve dans nos loisirs. Pouvoir y travailler représente une étape de plus. Être en forêt, observer les différents écosystèmes et apprendre à les comprendre, c’est quelque chose qui rejoint profondément les gens. »

Malgré la crise qui ébranle actuellement l’industrie, les besoins en relève demeurent bien présents.

« Il y a toujours une pénurie de main-d’œuvre. Nous avons besoin de gens pour récolter le bois, réaliser des inventaires forestiers et accomplir plusieurs autres tâches sur le terrain. Les possibilités d’emploi demeurent nombreuses et nous avons besoin de personnes prêtes à travailler en forêt. »