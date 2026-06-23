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Mardi, 23 juin 2026

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La piscine d’Albanel fait peau neuve

Le 23 juin 2026 — Modifié à 07 h 12 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La piscine municipale d’Albanel a officiellement rouvert ses portes lundi, au grand bonheur des citoyens, après d’importants travaux de réfection totalisant près d’un million de dollars. L’infrastructure, en service depuis maintenant 50 ans, a bénéficié d’une remise à niveau attendue afin d’assurer sa pérennité, rapporte Radio-Canada.

Pour financer le projet, la Municipalité a notamment pu compter sur une subvention de près de 400 000 dollars accordée par le gouvernement du Québec en 2024, dans le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA). Le maire d’Albanel, Dave Plourde, s’est d’ailleurs dit reconnaissant de cet appui financier, qui a permis de concrétiser les travaux.

Malgré la réouverture, une inauguration officielle n’a pas encore été tenue. Quelques ajustements restent à compléter avant que la Municipalité ne procède à une cérémonie en bonne et due forme.

Travaux sur la conduite d’aqueduc

Par ailleurs, la journée de lundi marquait également le coup d’envoi d’un autre chantier important pour Albanel : le doublement de la conduite d’aqueduc. Ces travaux visent à garantir une alimentation en eau adéquate, notamment pour répondre aux besoins du service incendie, et devraient durer entre 8 à 10 semaines. Par conséquent, la rue Thibeault sera fermée à la circulation près de l'intersection de la rue Principale.

Depuis plusieurs années, la capacité de la conduite existante était jugée insuffisante, et ce, malgré la relative modernité de l’usine de filtration. Des analyses ont permis de confirmer que le problème ne provenait pas du traitement de l’eau, mais bien de la capacité de transport de la conduite vers le village.

La Municipalité a choisi de réaliser ces travaux en parallèle d’un projet déjà prévu à la Villa de la Gaieté, une résidence privée pour aînés. Cette dernière devait installer un système de gicleurs, ce qui nécessitait initialement l’ajout d’un réservoir pour stocker suffisamment d’eau. En coordonnant les deux projets, Albanel a pu réduire les coûts globaux et optimiser les interventions. La fin des travaux sur la conduite d’aqueduc est prévue pour la mi-août.

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