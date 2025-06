Fermeture des quincailleries R+ de Dolbeau-Mistassini et de Roberval

Les quincailleries Réemploi+ de Dolbeau-Mistassini et de Roberval ferment leurs portes. Pour le président du conseil d’administration de R+, Robin Bergeron, il s’agit d’une décision prise à contre-cœur, mais nécessaire pour le moment, faute de financement pour poursuivre les activités.

« C’est le côté financier qui était difficile depuis un certain temps. Au niveau du réemploi, il faut fonctionner de façon autonome, puisque ce n’est pas subventionné par l’État. Ça devient donc très difficile de générer suffisamment de revenus pour être en mesure d’assurer une permanence. On a essayé pendant une certaine période, mais force est de constater qu’à l’heure actuelle, on n’est pas en mesure de subvenir à l’ensemble du réseau », explique le principal intéressé.

La clientèle devra donc se rendre à la Quincaillerie R+ d’Alma, située au 2355, Avenue du Pont Sud.

« On espère vraiment être en mesure d’assurer une pérennité du réemploi pour l’ensemble de la région », ajoute-t-il.

M. Bergeron ne cache pas qu’une relance pourrait être effectuée dans d’autres secteurs de la MRC du Domaine-du-Roy.

« C’est avec un immense regret que l’on a dû prendre cette décision. On est toutefois des précurseurs en ce qui concerne le réemploi dans la région, donc c’est certain qu’on ne lâchera pas l’affaire maintenant. On veut vraiment en faire un succès. Le réemploi apporte énormément de bénéfices au niveau des GES. Tout ce qu’on sauve des sites d’enfouissement, c’est énorme », estime-t-il.

Rappelons que la Quincaillerie Réemploi+ de Dolbeau-Mistassini avait ouvert ses portes au mois d’août 2022 et celle de Roberval, en novembre 2023. Depuis el début de ses opérations, Réemploi+ a détourné plus de 812 000 kilogrammes de matières des écocentres du Lac-Saint-Jean. Ce sont plus de 170 000 articles qui ont été réemployés depuis novembre 2021.