Pour une nouvelle coordination régionale 

Voilà, c’est fait, la transformation de la Conférence régionale des préfets en Union des préfets du Saguenay-Lac-Saint-Jean marque une étape déterminante dans l’évolution de la collaboration territoriale. Ce changement, qu’on souhaite bien au-delà d’une simple modification d’image, veut symboliser la volonté des élus régionaux de s’unir pour répondre aux enjeux pressants du territoire.

Lors d’une cérémonie à l’Orée des champs de Saint-Nazaire, les membres de l’organisation ont ainsi dévoilé leur nouvelle identité visuelle, qui se veut à la fois moderne et représentative de l’unité et de la fierté du territoire. La cérémonie a réuni, notamment, la ministre des Affaires municipales, Andréa Laforest, ainsi que les préfets Luc Simard, Gérald Savard, Yanick Baillargeon et Louis Ouellet, ce dernier assumant désormais la présidence de l’Union.

La modernisation de l’image passe aussi par des investissements concrets, puisque 25 000 $ ont été alloués à ce projet. Ce budget permet non seulement la création d’un nouveau logo, mais également le développement d’outils numériques revampés qui faciliteront la communication et la coordination entre les divers acteurs régionaux. L’objectif est de mieux refléter la mission de concertation de l’organisation dans un contexte où les enjeux locaux tels que la gestion de la forêt, les tarifs douaniers, l’agriculture ou encore l’aluminium prennent une importance significative. Ce repositionnement vise, d’après ses membres, à renforcer la voix et la capacité d’action des municipalités.

Les prochains défis

Les responsables ont ainsi évoqué la semaine dernière le désir de travailler de concert pour relever les défis régionaux, que ce soit dans les domaines économiques, sociaux ou environnementaux. Selon Louis Ouellet, cette nouvelle identité incarne « l’unité, la fierté et l’ambition des élus régionaux de travailler ensemble pour répondre aux grands défis du territoire ». Une telle démarche permet en outre de mettre de l’offensive vers les instances provinciales et même nationales, en présentant une voix unie et organisée pour défendre les intérêts de chacune des municipalités.

Ce repositionnement de l’Union des préfets du Saguenay-Lac-Saint-Jean intervient à un moment où les enjeux territoriaux se complexifient, notamment en agriculture, mais surtout en foresterie et dans le secteur névralgique de l’aluminium.

L’Union des préfets du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ont conclu ses membres, laisse présager une nouvelle ère de coopération régionale, avec une image et des outils modernes.