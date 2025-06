Un nouveau conseil d'administration pour faire rayonner la culture régionale

À l’occasion de sa 47ᵉ assemblée générale annuelle, tenue le 11 juin au Centre d’expérimentation musicale de Chicoutimi, Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean (Culture SLSJ) a dévoilé avec fierté la composition de son nouveau conseil d’administration pour 2025–2026.

Ce conseil est constitué de 13 membres, issus de divers horizons culturels, reflétant ainsi la richesse, la pluralité et la vitalité du milieu culturel régional. Marie-Françoise Tremblay (membre individu), Carole Krebs (Métiers d'art SagLac), Catherine Gagnon (Langage Plus), Suzanne Richard (membre individu) et Julie Gagnon Bond (Kamishkak'Art) font parties des nouvelles venues.

Retour sur l’année 2024-2025

Environ 35 membres et partenaires ont participé à l'assemblée annuelle de Culture SLSJ. L'équipe a présenté le rapport d'activités 2024-2025, soulignant une année marquée par une transition structurante, notamment avec l'adoption, au printemps 2024, d'un modèle de codirection. Ce virage est basé sur la complémentarité des expertises et le partage des responsabilités.

En date du 31 mars 2025, Culture SLSJ comptait 252 membres actifs répartis sur l'ensemble du territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'équipe a assuré plus de 250 heures d'accompagnement personnalisé, offert 36 formations, tant individuelles que de groupe, et coordonné plusieurs projets majeurs.

Parmi ceux-ci, la campagne Veux-tu sortir avec moi ?, portée par un comité stratégique composé de 10 professionnels du milieu, a su mobiliser le public grâce à une offensive médiatique multicanale en partenariat avec Tourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Culture SLSJ est également devenu mandataire régional du programme Secondaire en spectacle, de retour dans la région après dix ans d’absence. Cette première édition a réuni 16 écoles secondaires et permis à plus de 100 jeunes de vivre une expérience artistique complète, de la création à la scène, culminant avec une finale régionale à guichets fermés à la Salle François-Brassard. Aujourd’hui, l’organisation repose sur une équipe de 10 professionnels engagés.

Prix Contribution 2024-2025

Autrice, performeuse, poétesse, conceptrice sonore et cofondatrice de Slam Saguenay, Anick Martel s'est vu remettre le prix Membre individu pour ses nombreux accomplissements. En 2024, elle signe À demain Moïra, une pièce marquante produite par le Théâtre La Rubrique. Depuis plus de dix ans, elle occupe la direction générale et artistique du centre Bang.

Le prix Membre Organisme a été décerné à Langage Plus. Depuis sa fondation en 1979 à Alma, Langage Plus s’est affirmé comme un acteur essentiel de l’art actuel au Lac-Saint-Jean. Ce centre d’artistes autogéré se distingue par son audace, son ancrage communautaire et la qualité constante de sa programmation. Sous la direction de Catherine Gagnon, récemment nommée directrice générale, l’organisme connaît un nouvel essor, avec des initiatives inclusives, des projets novateurs et une forte implication en médiation culturelle.

La contribution exceptionnelle de M. Bernard Duchaine, qui a a siégé pendant plus de dix ans au sein du conseil d'administration de Culture SLSJ, dont sept à titre de président, a également été soulignée.