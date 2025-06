Un manque à gagner qui chutera à 33 dans la région en 2027

Si on se fie aux prévisions du ministère de la Famille, le manque à gagner actuel de 526 places en garderie au Saguenay-Lac-Saint-Jean chutera à 33 en 2027. Un équilibre est donc prévu dans deux ans.

Le Quotidien réitère qu’au moment du lancement du Grand Chantier des familles, en 2021, ce sont 1038 enfants qui se trouvaient sur la liste d’attente, soit 136 de plus qu’à la dernière prise de données en décembre 2024. Le gouvernement de la CAQ promettait par ailleurs de créer 37 000 nouvelles places à travers la province, dont 1009 en région au 31 mars 2025, afin de répondre aux besoins des familles. Un objectif qui a été remporté par Québec, alors qu’il y a 1222 places subventionnées de plus dans les installations, soit 625 en CPE et 597 en garderies subventionnées. Également, les 275 places non subventionnées sont maintenant à 9,25$ par jour. Suzanne Roy précise que la liste d’attente diminue depuis 18 mois. Et toujours au 31 mars 2025, 8686 places étaient offertes dans les installations régionales.