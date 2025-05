Les biscuits sourires Tim Hortons rapportent 366 332 $ pour l’autisme

La plus récente campagne des biscuits sourires Tim Hortons au Saguenay-Lac-Saint-Jean a permis d’amasser 366 332 $ pour la cause de l’autisme. C’est donc dire que les 183 166 biscuits vendus 2 $/pièce donneront une fois de plus un sérieux coup de pouce à Austisme Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui continuera notamment d’offrir trousses et camps de jour à une clientèle grandissante.

La directrice générale de la Fondation Jean-Allard, Émilie Fortin, se réjouit de l’excellent résultat.

« Nous sommes vraiment très heureux, ça représente environ 23 000 $ de plus que l’an dernier. Chaque dollar compte et en amassant plus de sous, ça nous permet d’en donner davantage à une clientèle qui ne cesse d’augmenter à la Fondation Jean-Allard. »

Exemples de répartition

Mme Fortin rappelle qu’un fort pourcentage des dons se retrouve dans les coffres de l’organisme Autisme Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui offre des services partout dans la région.

« Ces gens-là chapeautent deux maisons de répit, une à Chicoutimi (Le Repaire) et l’autre à Alma (La Courte Échelle). Ils offrent aussi de l’accompagnement dans les terrains de jeu de la région ».

Trousses d'accompagnement

Les fonds recueillis servent aussi à distribuer des trousses d’accompagnement aux familles dont un enfant vient de recevoir un diagnostic du Trouble du spectre de l’autisme (TSA).

« On offre du soutien aux familles sous diverses formes, en plus d’aider d’autres organismes qui comptent une clientèle autiste, comme « Les Amis d’Hugo » à Saint-Félicien et Intégraction à La Baie. »

Tournoi de golf

Outre la campagne des biscuits sourires, la Fondation Jean-Allard peut aussi compter sur un tournoi de golf annuel, présenté cette année le jeudi 19 juin au club de golf Port-Alfred sous la co-présidence d’honneur de Josée Maltais (Uniprix La Baie, Proxim Arvida) et de Raphaël Girard (Aliments Fabbrica).

« Nous avons déjà un bon nombre d’équipes inscrites, mais il reste encore quelques places. Nous lançons aussi l’invitation à d’autres partenaires financiers à se joindre à nous s’il le désirent. C’est vraiment une superbe activité », conclut Émilie Fortin.