Une vingtaine d’organisations de la région y participent jusqu’à jeudi

Une vingtaine d’organisations du Saguenay-Lac-Saint-Jean participent au Sommet de l’économie sociale qui se tient ce mercredi et jeudi à Montréal. Plus de 1000 participants sont attendus.

La délégation régionale comprend notamment le Groupe CODERR, Réemploi Plus, Le Grand Dialogue, Promotion Saguenay et les trois MRC du Lac-Saint-Jean. L’événement d’envergure provincial permettra de faire du réseautage, d’influencer les décisions qui seront prises et faire rayonner les succès issus du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Une foule de sujets seront aussi abordés, comme la transition socioécologique, la gouvernance locale, l’immobilier collectif, l’alimentation et la culture. Les discussions permettront de trouver des solutions à certains problèmes et inspirer les organisations pour l’avenir.