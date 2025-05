La firme MOCOM présente son analyse au milieu

La firme MOCOM a présenté les résultats de son analyse du centre-ville de Dolbeau-Mistassini mardi dernier au Complexe St-Jean. Près de 60 commerçants et représentants d’organismes étaient présents pour participer à cette grande réflexion du milieu.

Le vice-président exécutif de MOCOM, Mario Daigle, a présenté les résultats de la phase de consultation réalisée l’été dernier. En tout, ce sont 32 commerçants, 23 organismes et près de 334 citoyens qui ont partagé leur opinion sur le centre-ville.

D’entrée de jeu, près de 70% des citoyens répondants estiment que le centre-ville est dévitalisé. Pour 68 % d’entre eux, une plus grande diversité commerciale serait le facteur le plus déterminant pour accroitre l’attractivité et le dynamisme du centre-ville.

La croissance de l’achat en ligne, le commerce électronique et les fuites commerciales vers Saguenay et Québec sont ressortis comme des éléments qui expliquent la dévitalisation actuelle du centre-ville dolmissois.

« Seulement 10% des répondants trouvent que l’offre commerciale du centre-ville répond adéquatement à leurs besoins. L’ajout de commerces pour les jeunes et pour les jeunes familles contribuerait à amener ces groupes de personnes au centre-ville. Ce sont eux qui se déplacent ailleurs pour magasiner », explique Mario Daigle.

L’amélioration des Promenades du Boulevard émerge comme priorité, autant pour la population que pour les commerçants. Le manque de stationnements fait partie des enjeux importants ciblés par les commerçants du centre-ville.

Les propriétaires de commerces et les représentants des organismes du milieu s’entendent sur la nécessité d’accroître les déplacements actifs au centre-ville. Finalement, la population a également exprimé son souhait de voir le centre-ville accueillir davantage d’événements.

Miser sur le milieu

L’homme d’affaires Jonathan Trudel a partagé son expérience en conversion commerciale. Selon lui, la clé du succès se trouve dans la collaboration avec le milieu et dans la diversification.

« Ce qu’on entend, c’est qu’il y a une forte volonté de changement qui émerge du milieu et c’est l’aspect le plus important. Le statu quo n’est pas envisageable. Dans nos différents projets, nous avons impliqué le communautaire, les citoyens et la Ville pour développer des milieux durables qui créent de la valeur et un sentiment d’appartenance », lance-t-il.

Jonathan Trudel et son frère William ont entamé des projets majeurs de conversion avec le centre commercial Fleur de Lys et les Galeries Charlesbourg à Québec

André Guy toujours optimiste

Le maire André Guy se montre optimiste quant à la suite des choses. Ce dernier souligne l’importante mobilisation et l’intérêt de la population envers cette démarche.

« Je trouve que plusieurs bonnes idées sont ressorties, et la présence de nombreux acteurs concernés aujourd’hui témoigne de l’implication du milieu. Avec la Ville, nous avons déjà investi près d’un demi-million dans notre centre-ville, et nous allons continuer d’être partenaires », assure le maire.

Durant la dernière campagne fédérale, l’élu a d’ailleurs pris la parole pour demander davantage de financement pour les villes qui entament des démarches de revitalisation de leur centre-ville.

