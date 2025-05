Normandin encadre le soutien aux organismes de son territoire

Normandin se dote d’une nouvelle politique afin de faciliter et mieux encadrer les différentes ententes d’aide que la ville accorde aux organismes de son territoire. Avec ce nouveau cadre, le conseil municipal souhaite faire preuve de plus de transparence et assurer une collaboration durable et équitable avec chaque organisation.

Selon Jean Morency, en plus de faciliter le travail de l’administration municipale, cette politique permet de consolider la proximité que la municipalité souhaite entretenir avec les organismes de son territoire.

« Nous sommes chanceux d’avoir des organismes à Normandin qui portent différentes missions que ce soit au niveau culturel ou économique. Avec cette politique, on vient préciser de quelles manières la ville peut les soutenir et leur donner un peu d’oxygène quand ils en ont besoin », lance-t-il.

La politique Reconnaissance et soutien aux organismes, adoptée par la ville en mars dernier, présente quatre formes de soutien : administratif, promotionnel, technique et financier. Pour chaque type d’aide, la politique indique ce que la ville peut offrir ainsi que la démarche à suivre selon la requête et le type d’organisme.

« On se dote d’une grille de tarification pour le support et les services que nous pouvons offrir. Par exemple, les prêts de matériel sont gratuits, mais si un organisme a besoin de travaux ou autre chose qui nécessite un soutien financier, il doit déposer une demande au conseil », précise le maire.

Il poursuit : « Ça nous permet d’optimiser le fonctionnement de l’appareil municipal et d’aller plus loin en termes d’efficacité, tout en respectant l’autonomie et l’expertise des organismes. C’est aussi d’entretenir une bonne relation avec nos organismes. Les conseils municipaux et l’administration municipale changent au fil des années et c’était donc important de se doter d’une manière de fonctionner qui perdure dans le temps », explique le maire.

Afin d’offrir plus de transparence à la population, un registre répertoriant chacune des ententes entre la ville et les organismes sera accessible. Ce document sera actualisé chaque année.

Consultation

En amont de l’adoption de cette nouvelle politique, la ville a rencontré plus d’une trentaine d’organismes. Un processus qui s’est étendu sur les deux dernières années et qui, selon Jean Morency, a permis de débuter l’élaboration de cette nouvelle politique avec de bonnes bases.

« En septembre 2023, nous avons organisé une rencontre citoyenne avec nos organismes pour voir quels étaient leurs orientations et leurs défis. Nous avons aussi décidé de présenter la politique aux organismes avant de l’adopter officiellement afin de valider avec eux et s’assurer que rien n’avait été laissé de côté », explique le maire.

La ville de Normandin a pu bénéficier de l’accompagnement de la MRC de Maria-Chapdelaine, de la CDC et du CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean dans le processus de consultation et de mise en place de cette politique.