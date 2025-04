Un franc succès pour la 22e Foire commerciale de Normandin

La 22e édition de la Foire commerciale de Normandin bat actuellement son plein au centre sportif de la municipalité, et l’événement est un véritable succès. Depuis vendredi, les visiteurs sont extrêmement nombreux ont franchi les portes pour découvrir les produits et services d'une trentaine d'entreprises locales.

Organisée par la Chambre de commerce et d’industrie du secteur Normandin et secteur GEANT, la Foire connaît une affluence exceptionnelle.

Sous le thème AGIR pour bâtir, en collaboration avec l’Agence de Gestion intégrée des ressources (AGIR) qui célèbre ses 25 ans cette année, l'événement met en valeur l'importance de passer à l'action pour bâtir une économie locale forte et solidaire.

Grâce à l’appui financier d’AGIR (5000 $) et de la MRC de Maria-Chapdelaine (10 000 $), les visiteurs peuvent profiter d’une programmation riche et variée. Concours de lancer de hockey, séances photo ludiques et spectacles, dont celui du magicien Olivier Simard et du groupe Nashville Québec, rythment la Foire et créent une ambiance festive.

Alors que la dernière journée d’activités est en cours, les organisateurs invitent la population à venir faire un tour pour encourager les entrepreneurs locaux et vivre cette belle fête de l'économie régionale.