Nutrinor remporte le prix Pratiques durables

Nutrinor a remporté, le mercredi 16 avril dernier, le prix Pratiques responsables dans le cadre du Gala des Grands Prix agroalimentaires 2025 de la Table agroalimentaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Le jury a souligné le modèle inspirant de la coopérative, l’ancrage de ses pratiques responsables et l’impact majeur de ses efforts concrets sur l’environnement, la communauté et l’économie régionale.



La coopérative a également été finaliste dans la catégorie Investissement stratégique pour l’agrandissement de son usine de transformation des viandes d’Alma, le plus important investissement (10,2 M$) de son histoire dans l’une de ses usines.



Pratiques et produits responsables



« Nutrinor a développé, au fil des ans, des pratiques et des produits responsables et de contribuer au développement socio-économique régional avec ses 1 000 employés, ses investissements de 84 M$ depuis 2020 et son implication continue dans la communauté », a affirmé son chef de la direction Michael Norman. « Je tiens à féliciter et à remercier toutes nos équipes pour leur engagement qui est à la source de cette belle reconnaissance par le jury des Grands Prix agroalimentaires 2025. »



Le chef de direction a rappelé que les défis sont et seront toujours nombreux pour toute entreprise qui souhaite intégrer davantage le développement durable à sa gouvernance et à la gestion de ses activités au quotidien. « Nutrinor n’y échappe pas, c’est pourquoi, nous continuerons d’investir des efforts constants en faisant le pari que chacune de nos actions, grandes comme petites, contribuera à relever ces défis », a-t-il indiqué.



À propos de Nutrinor



Propriété de 1 006 productrices et producteurs agricoles du Saguenay−Lac-Saint-Jean et comptant près de 1 000 employés, Nutrinor évolue dans quatre secteurs d’activité : l’agroalimentaire, l’agriculture, l’énergie (pétrole et propane) et les commerces de détail. Enracinée au Saguenay−Lac-Saint-Jean, la coopérative a des places d’affaires dans six autres régions : Capitale-Nationale, Côte-Nord, Lanaudière, Montérégie, Montréal et Nord-du-Québec. Son chiffre d’affaires est de 757 millions $.

Nutrinor est la première grande entreprise de propriété 100 % régionale ayant son siège social au Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le classement Les Affaires 2024 des 300 plus grandes entreprises du Québec.