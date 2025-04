Les orientations seront dévoilées le 29 avril

C’est le 29 avril prochain que la Table de dynamisation commerciale dévoilera les orientations qui sont ressorties de la démarche sur l’avenir du centre-ville de Dolbeau-Mistassini. L’événement Centre-ville en mouvement : des idées aux actions se tiendra au Complexe St-Jean.

Débutée l’année dernière avec la firme MOCOM, cette démarche a impliqué le milieu des affaires dolmissois, la Chambre de commerce et d’industrie de Dolbeau-Mistassini et la ville. La première phase s’est déroulée au cours de l’été 2024.

« Cette première phase de la démarche a permis de consulter les commerçants et les organismes du secteur. Cet événement fait donc suite à cette grande consultation et présentera les éléments qui sont ressortis de ces échanges avec le milieu », explique Marianne Perron, présidente de la Chambre de commerce et d’industrie de Dolbeau-Mistassini.

L’événement s’étalera sur une demi-journée et présentera des ateliers et des conférences. Des périodes d’échanges sont également prévues afin de permettre aux commerçants et à la population de donner leur opinion et poser leur question.

« Ce ne sont pas seulement les entreprises du centre-ville qui sont concernées par l’événement. Tous les entrepreneurs sont invités à venir découvrir notre vision pour l’avenir du centre-ville de Dolbeau-Mistassini. C’est aussi une occasion pour les commerçants de voir toutes les opportunités d’affaires qu’il pourrait y avoir », ajoute Marianne Perron.

Parmi les conférenciers qui seront présents, on retrouve le directeur général de MOCOM, Mario Daigle, qui présentera les résultats de la première phase de la démarche du plan de dynamisation commerciale. L’homme d’affaires Jonathan Trudel partagera son expérience dans les dossiers de reconversion commerciale et l’architecte et designer urbain Érick Rivard présentera les différentes avenues possibles pour le centre-ville.