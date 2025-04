La Maison Colombe-Veilleux espère recevoir plus d'aide du gouvernement du Québec

À la suite d’une rencontre avec l’Alliance des Maisons de soins palliatifs du Québec, le président de la Maison Colombe-Veilleux Mario Laprise espère que les subventions provinciales seront revues à la hausse. D’ici-là, la maison de soins palliatifs demeure proactive en lançant son tout premier tirage de moitié-moitié en ligne.

En août dernier, Mario Laprise réitérait que le manque de financement demeurait l’enjeu principal de l’organisme à but non lucratif.

« La situation de la Maison n’a pas changé. Nous sommes toujours subventionnés à la hauteur de 110 000$ par lit. Dans notre situation actuelle, avec les subventions que nous recevons, cela représente un manque à gagner de 450 000$ à combler par année », lance le président du conseil d’administration.

Dernièrement, l’Alliance des Maisons de soins palliatifs du Québec a formulé une série de demandes au gouvernement du Québec. Ces demandes concernent, entre autres, l’augmentation des subventions. En cas de réponse positive, les maisons de soins palliatifs de six lits et moins pourraient voir leur financement passer de 110 000$ à 177 000$ par lit.

« Ces demandes touchent évidemment les maisons comme la nôtre. Actuellement, nous sommes en attente d’une réponse. C’est certain que si le gouvernement répond présent à ces demandes, c’est très aidant et rassurant pour l’avenir », ajoute-t-il.

Si le manque de financement est toujours d’actualité, le manque d’espace l’est également pour la Maison Colombe-Veilleux et un déménagement demeure une avenue possible. Selon Mario Laprise, la réponse du gouvernement sera déterminante pour la suite des choses.

Moitié-moitié

Afin de combler ce manque à gagner, la Maison Colombe-Veilleux a lancé son tout premier tirage de moitié-moitié en ligne. Cette nouvelle initiative s’ajoute aux différentes activités de financement de la maison.

« Le conseil d’administration regarde en avant et n’attend pas la réponse du gouvernement. On souhaite assurer la pérennité de la maison et c’est pourquoi nous lançons ce tirage de moitié-moitié électronique.

Le tirage sera effectué le 10 mai lors du souper-bénéfice au profit de la Maison Colombe-Veilleux organisé par le Grand rassemblement de la forêt. Il est possible de se procurer des billets à l'adresse suivante : https://www.rafflebox.ca/raffle/mcv

Fondation

La Fondation de la Maison Colombe-Veilleux a récemment tenu une assemblée générale spéciale afin d’élire cinq nouveaux administrateurs. Camil Tremblay, Louis-Philippe Naud, Mario Gauthier Maxime Lavoie et Mario Laprise s’ajoutent au conseil d’administration de la fondation. Celle-ci a pour but d’organiser les différentes activités de financement de la maison au cours de l’année.