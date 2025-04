Un autre montant record pour Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean

Centraide Saguenay-Lac-Saint-Jean a reçu 3 661 691$ en dons l’an dernier pour supporter sa mission d’aide aux plus démunis, un nouveau record. C’est 7% de plus que l’objectif de 3,5 M$ qui avait été fixé lors du lancement de cette 44e campagne de financement.

Les gens de la région se sont montrés plus généreux que jamais en 2024, ont souligné les responsables de cette campagne lors d’un point de presse ce matin, entourés d’une centaine de partenaires, bénévoles et donateurs.

La première réaction du directeur général de l’organisme, Martin St-Pierre, a été de dire « Wow! ».

Ce résultat témoigne selon lui d’une chaîne de solidarité et d’entraide exceptionnelle.

« Il s’agit d’une hausse des revenus de campagne de plus de 1 M$ depuis 5 ans! C’est quelque chose! Je suis très fier de mon équipe parce que c’était un travail colossal, alors qu’on est interpellés plus que jamais par la communauté, pour toutes sortes de situations. Ça va de l’immigration à l’itinérance. Mais on a un bon réseau de partenaires et un bon cabinet de campagne. On a notamment pu compter sur des équipes de bénévoles dans 300 entreprises. »

Nouvelle tendance

Martin St-Pierre ajoute qu’il remarqué une nouvelle tendance depuis les 5 dernières années.

« Ce qu’on voit dans le monde de la philanthropie, c’est que le nombre de donateurs diminue, mais ils font chacun des dons plus substantiels. Il y a eu plus de 880 personnes qui nous ont donné plus de 500$ cette année, soit 39 % de notre campagne. En 2020, ils représentaient 28 % de notre financement. On avait pour 71 000$ de dons provenant de gens qui voulait débourser 10,000 $ et plus il y a 5 ans et cette année, on en a eu pour 438 000$. »

Un des co-présidents de la campagne 2024, Jean-Samuel Allard, s’est aussi réjoui de cet élan d’entraide, par voie de communiqué.

« Les résultats dévoilés cette année sont vraiment une preuve de confiance extraordinaire de notre communauté, a-t-il fait savoir. Nous sommes chanceux de pouvoir battre nos records année après année. On travaille très fort pour stimuler toute cette générosité, c’est important de ne rien tenir pour acquis! »

La présidente du conseil d’administration de Centraide Saguenay–Lac Saint-Jean, Mélissa Bergeron, a également exprimé sa reconnaissance.

« Ces résultats sont le reflet d’une grande vague de solidarité et d’entraide. C’est un privilège de pouvoir compter sur une population aussi mobilisée et généreuse! »

Martin St-Pierre termine en mentionnant que l'argent amassé permettra d’en faire plus, mais pas de répondre à tous les besoins.

« On va annoncer nos engagements financiers en juin. C’est sûr qu’on va pouvoir en faire plus, parce que l’augmentation des dons nous a déjà permis de combler certains besoins. Mais les demandes augmentent. On va pouvoir en faire plus, mais encore cette année, on ne répondra pas à tous les besoins, qui sont croissants. »

Rappelons que chaque dollar amassé par Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean durant cette dernière campagne permettra de soutenir 80 000 personnes à travers 121 organismes communautaires et des projets partout dans la région.