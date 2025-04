Ta Peau, Ton Fruit : investir dans le local pour contrer les tarifs

Alors que des milliers de PME du Québec sont impactées par les tarifs douaniers imposés par Donald Trump, l’entreprise Ta Peau, Ton fruit située à Dolbeau-Mistassini parvient à traverser cette période d’incertitude en misant sur une matière première ultra-locale : le bleuet sauvage.

Ta Peau, Ton Fruit offre des produits cosmétiques pour le corps et le visage à base de bleuet sauvage. La propriétaire Amélie Fortin s'estime heureuse ; son modèle d’affaires lui permet de réduire considérablement l’impact des tarifs américains sur son entreprise.

« On s’en sort relativement bien dans la situation actuelle puisque nos produits sont pensés, développés et vendus ici au Québec. En plus du bleuet, la majorité de nos matières premières proviennent d’ici. Donc, pour nous, l’impact n’est pas au niveau des tarifs, mais plus au niveau de l’incertitude économique », indique-t-elle.

Ta Peau, Ton Fruit collabore également avec deux laboratoires de la région de Montréal pour assurer que la confection de ses produits s'effectue au Québec.

Si l’achat local signifie parfois une augmentation de coût pour les consommateurs, c’est aussi le cas pour les entrepreneurs qui font le choix de produire ici avec des matières 100% québécoises. Pour Audrey Fortin, ce choix en vaut toutefois la peine.

« Oui, ça peut représenter des coûts supplémentaires, mais c’est une belle valeur ajoutée, surtout dans le contexte actuel. Je ne peux pas me prononcer pour tous les domaines, mais au niveau cosmétique, ça vaut la peine et ça facilite beaucoup les choses au niveau de la production », mentionne-t-elle.

Le marché québécois d’abord

Un peu avant la pandémie, l’entrepreneure dolmissoise a eu l’opportunité de développer un nouveau marché en exportant ses produits cosmétiques sur le continent asiatique. Une offre qui a amené Amélie Fortin à se questionner sur le développement de son entreprise.

« C’était une belle opportunité qui s’est présentée à nous, mais nous avons décidé de ne pas aller de l’avant avec l’exportation finalement. Il y a déjà beaucoup à faire ici au Québec et dans la région et nous aspirons à devenir une marque de cosmétique québécoise reconnue et établie ici », raconte Amélie Fortin.

Matière première

Audrey Fortin collabore avec l’entreprise familiale Bleuets Fortin pour l’approvisionnement des bleuets nécessaires à la confection de ses produits.

« Ma famille est originaire d’ici et j’ai toujours baigné dans le monde du bleuet. C’est en travaillant dans les champs de bleuets durant mon adolescence que l’idée de Ta Peau, Ton Fruit m’est venu. La ligne directrice de l’entreprise a toujours été de faire valoir les propriétés de notre fruit régional, le bleuet sauvage, dans les soins cosmétiques », raconte-t-elle.

Justement, pour être en mesure d’obtenir les propriétés de cette matière première, l’entreprise utilise l’entièreté de la petite baie bleue.

« Nous faisons nos propres extraits du bleuet, mais aussi de la feuille de bleuet qui a beaucoup de propriétés antioxydantes également. Nous utilisons aussi l’huile de pépin de bleuet. C’est en exploitant l’entièreté du fruit que nous aller chercher l’ensemble de ses propriétés dans nos soins cosmétiques », conclut-elle.