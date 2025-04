Multi-Services Albanel devient Aide Chez Soi Nord du Lac

Multi-Services Albanel, qui offre depuis près de 30 ans des services de maintien à domicile pour les personnes en perte d’autonomie dans les MRC Maria-Chapdelaine et Domaine-du-Roy, vient de changer de nom commercial. L’organisme d’économie sociale est devenu Aide Chez Soi Nord du Lac le premier avril dernier.

Cette nouvelle appellation vise à mieux refléter l’étendue de son engagement, souligne sa directrice générale, Liane Proulx.

Aide Chez soi Nord du Lac dessert actuellement environ 2000 clients, précise-t-elle, incluant ceux de 7 résidences privées dans les deux secteurs.

La directrice générale, qui est en poste depuis 25 ans, ajoute que l’offre de services a dû être élargie au fil des années pour mieux faire face au vieillissement de la population qui s’est accéléré.

« Au départ, on parlait d’entretien ménager, de préparation des repas, de courses et d’approvisionnement. C’étaient les services demandés. On a ensuite élargi notre gamme de services personnalisés et adaptés à chaque individu, peu importe les difficultés, que ce soit l’âge, un handicap ou un accident. Mais on sait qu’avec la dévitalisation du territoire, les besoins seront grandissants d’ici 2030. »

150 employés

Pour remplir sa mission, Aide Chez soi Nord du Lac compte présentement environ 150 employés.

L’organisme sans but lucratif est financé par le biais d’un programme de la Régie de l’assurance maladie prévoyant une tarification des services basée sur les revenus du bénéficiaire.

« Le coût est souvent minime. Par exemple, pour un service de 30$ l’heure, Québec va débourser 25,60 $. Le reste, 4,30 $, sera pour l’usager. Souvent, quand ce sont des personnes qui nous sont recommandées par le CIUSSS, elles n’ont rien à payer. Elles peuvent demeurer chez elles avec des soins de bases, comme le lever, le coucher, la prise de glycémie ou de l’aide pour les tâches ménagères. »

Liane Proulx ajoute que son organisme répond à des besoins essentiels.

« Ma mère a eu besoin de services avant de décéder. Souvent, les personnes âgées d’aujourd’hui sont seules et n’ont pas de visite. Ces gens sont laissés à eux-mêmes. C’est rassurant de savoir qu’il y a quelqu’un à la maison pour les enfants aussi. Ce n’est pas compliqué de faire une demande de services. Ça se fait sur internet. »

Demandes en ligne

Ces demandes en ligne se font sur la plateforme Aidechezsoi.com du Réseau de coopération des entreprises d’économie sociale en aide à domicile (EÉSAD). Le site web mis à jour est aidechezsoindl.com, tandis que le numéro de téléphone demeure inchangé, soit le 418-279-3169.

Ce site permet également de recruter du personnel, ce qui n’est pas évident dans le contexte actuel, mentionne la directrice, elle-même à la veille de sa retraite.

« Le recrutement est difficile comme un peu partout. La distance est un frein parce qu’il n’y a pas de transport en commun dans les deux MRC. Le territoire est vaste et ça prend une voiture pour travailler à domicile. Et j’ai 60 % de mon équipe qui est à environ 5 ans de sa retraite. J’en ai beaucoup qui partent. »

Et travailler dans ce secteur d’activités n’est pas fait pour tout le monde, termine-t-elle.

« C’est un peu une vocation. Entre lever un client incapable de le faire et servir un café au restaurant, il y a une différence. On aide les gens et c’est essentiel pour nos parents. »