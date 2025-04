Permettre à la population de renouer avec l'industrie forestière

Le Grand rassemblement de la forêt dévoile sa programmation. Ce nouvel événement à saveur forestière offrira conférences, exposition forestière et kiosques les 10 et 11 mai prochains sur le site du Complexe immobilier Saint-Jean de Dolbeau-Mistassini. Alors que les ressources naturelles de la province sont au cœur d’une guerre tarifaire, les organisateurs souhaitent parler positivement du futur de l’industrie.

Le comité organisateur qui s’est greffé autour de Mario Gauthier, l’instigateur de ce nouvel événement, avait un objectif clair : ramener la forêt à l’avant-plan et rassembler la population autour de celle-ci.

« À la base, l’événement se veut une occasion de rassembler tous les acteurs de l’industrie forestière et la population. On veut que les gens participent, c’est le fondement du Grand rassemblement. », lance Mario Gauthier, président du comité organisateur.

Il poursuit : « Depuis quelques années, la forêt a en quelque sorte été oubliée et tenue pour acquise. Le but, c’est d’être positif et de discuter de l’avenir de la forêt avec la population. Que ce soit pour l’économie, l’aménagement ou le récréatif, la forêt occupe une place centrale dans notre région. »

Tout au long de la fin de semaine, les gens pourront visiter une exposition forestière et discuter avec des entrepreneurs et des travailleurs du milieu. Des kiosques de formations et plusieurs exposants seront également présents sur le site du Complexe immobilier Saint-Jean.

Deux conférences seront présentées au public durant la journée de samedi. Luc Lebel, professeur titulaire de la faculté de foresterie de l’Université Laval, discutera de l’avenir de la forêt au Québec alors que Louis Dussault du CEE-UQAC et Tony Chabot de Solution Carbone PRYMA aborderont la nouvelle économie forestière.

Levée de fonds

Un souper-bénéfice au profit de la Maison Colombe-Veilleux se tiendra le samedi soir dans les nouvelles installations de l’entreprise Camps NT. Le comité organisateur est confiant d’atteindre son objectif, qui sera dévoilé ultérieurement, alors que plusieurs entreprises ont réservé leur table pour ce banquet gastronomique qui devrait accueillir 450 personnes.

« C’est une belle opportunité qui est offerte à la Maison. Cette activité jouera un rôle significatif dans notre collecte de financement pour cette année et nous nous considérons choyés de pouvoir collaborer avec le Grand rassemblement de la forêt », mentionne Mario Laprise, président du conseil d’administration de la Maison Colombe-Veilleux.

Pour Mario Gauthier, qui siège sur le conseil d’administration de la maison de soins palliatifs, c’est la mobilisation du milieu forestier qui rend possible ce type de levée de fonds.

« Le mariage était parfait pour nous. Le Grand rassemblement est une belle occasion pour amasser des fonds et redonner au milieu à travers la Maison Colombe-Veilleux », conclut-il. La Maison Colombe-Veilleux est une maison de soins palliatifs située à Dolbeau-Mistassini qui offre un environnement chaleureux et serein pour les personnes atteintes de maladies terminales, leur permettant de vivre leurs derniers moments dans la dignité, entourées de leurs proches et d'une équipe spécialisée. Les services de santé et d'hébergement sont gratuits, et la maison met l'accent sur le respect, la qualité des soins et l'accompagnement humain.