Stationnement de nuit de nouveau permis

Les automobilistes s’en réjouiront : le stationnement de nuit dans les rues de Saguenay sera de nouveau permis dès minuit la nuit prochaine.

Rappelons que l’interdiction de stationner sur la chaussée publique de Saguenay était en vigueur depuis le 15 novembre dernier, entre minuit et 7 h le matin, et que les propriétaires de véhicules récalcitrants s’exposaient à une amende de 30 $ plus les frais. Le Service de police de Saguenay (SPS) a d’ailleurs, dans les derniers mois, multiplié les avertissements médiatiques dans les derniers mois à cet effet, en plus de constater que plusieurs laissent encore leurs véhicules déverrouillés pendant la nuit. L’interdiction prend toutefois fin alors qu’elle demeure en vigueur jusqu’au 15 avril au Lac-Saint-Jean, notamment à Alma, Saint-Félicien, Roberval et Dolbeau-Mistassini. Reste à voir si les automobilistes se montreront pressés de stationner leurs véhicules sur les rues cette semaine, alors qu’on prévoit un possible épisode de verglas ainsi qu’un autre pour la fin de semaine.