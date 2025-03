Le conseiller Rémi Rousseau sera candidat à la mairie de Dolbeau-Mistassini

Le conseiller municipal Rémi Rousseau briguera la mairie de Dolbeau-Mistassini cet automne. Celui qui occupe actuellement le siège 4 au conseil municipal souhaite mettre son expérience au service de la population.

Rémi Rousseau complète actuellement son 3e mandat en tant que conseiller. Fort de l’expérience qu’il a accumulée au fil des années, il se dit prêt à poursuivre son engagement dans le rôle de maire.

« Je vais terminer ma 12e année au sein du conseil municipal. J’ai développé une bonne connaissance du fonctionnement de l’organisation municipale. J’ai également siégé sur plusieurs comités de la ville, donc c’est pourquoi je me sens à l’aise de déposer ma candidature à la mairie », lance-t-il.

Rémi Rousseau a occupé le poste de président de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets (aujourd’hui Centre de services scolaires) pendant 22 ans. Il a également fait carrière dans le secteur automobile en tant que gestionnaire pendant près de 40 ans en plus de s’impliquer dans divers organismes à but non lucratif du secteur.

« À travers mon parcours, j’ai eu la chance de toucher à plusieurs choses. Cela m’a permis d’avoir une bonne compréhension du secteur public. J’ai beaucoup aimé mon passage dans le milieu scolaire. Toutes ces implications m’ont apporté une certaine expérience qui peut certainement profiter à notre municipalité », poursuit-il.

Rémi Rousseau dévoilera ses idées et ses ambitions pour Dolbeau-Mistassini au cours des prochains mois. Déjà, l’une des priorités du conseiller est de maintenir en place les services offerts à la population.

« Je prêche pour ma paroisse, mais je trouve que Dolbeau-Mistassini est l’une des plus belles villes au Lac-Saint-Jean. Il ne faut pas oublier que nous sommes une ville-centre. Nous offrons beaucoup de services aux populations environnantes. C’est important de les préserver et de stimuler l’ajout d'autres services attractifs », explique-t-il.

Une course à deux, pour l’instant

Le maire actuel André Guy a annoncé qu’il solliciterait un second mandat aux prochaines élections. Rémi Rousseau tenait à annoncer lui-même sa candidature à son collègue.

« Je suis allé rencontrer André il y a quelques semaines. Nous avons eu la chance de nous entretenir ensemble et je lui ai fait part de mes intentions de me présenter à la mairie cet automne. Je lui ai expliqué que je souhaitais simplement offrir mes services à la population et que ce n’était rien de personnel », conclut-il.