Une première entente sectorielle de développement entre les femmes et les hommes

Une toute première entente sectorielle de développement en égalité entre les hommes et les femmes regroupant neuf partenaires a été conclue pour les quatre prochaines années au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Les trois priorités identifiées par les partenaires de l’entente sont: la parité dans les lieux décisionnels et le leadership, la promotion des rapports égalitaires et la lutte contre les stéréotypes sexuels et sexistes, ainsi que la santé et le bien-être des femmes.

RÉCIF 02, la Table de concertation des groupes de femmes de la région, est mandataire de cette entente qui dispose d’une enveloppe de 360 000 $ pour financer divers projets et activités de sensibilisation favorisant l’égalité entre les genres, et qui se dérouleront jusqu’en 2028.