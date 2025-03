Décès de l'homme d'affaires Benoit Rousseau

L’homme d’affaires Benoit Rousseau est décédé le 18 mars dernier à l’âge de 81 ans. Bien connu dans le secteur de Dolbeau-Mistassini, M. Rousseau a laissé son empreinte sur le paysage économique et politique dolmissois.

Depuis la fin des années 60, Benoit Rousseau a possédé plusieurs commerces à Dolbeau-Mistassini dont le garage Rousseau Nissan, le Motel Chute des Pères, l’Auberge Dilligence et la quincaillerie Rénomax.

L’ancien maire de Dolbeau-Mistassini, Richard Hébert, tenait à saluer la carrière de cet homme passionné du monde des affaires.

« C’était un homme d’affaires qui était respecté et qui avait beaucoup de prestance. Quand il parlait, les gens l’écoutaient. Benoit Rousseau aura marqué son milieu et son époque. Avec la ville, il a toujours été un facilitateur et c’était agréable de travailler sur des projets avec lui », raconte Richard Hébert.

Aujourd’hui, ses enfants Anick, Audrey et Jean-Pierre Rousseau assurent sa relève dans plusieurs commerces dont il était propriétaire.

Son départ laisse dans le deuil bon nombre de personnes qui ont eu la chance de le côtoyer de près, dont plusieurs de ses employés de longue date.

« J’ai travaillé 38 ans pour M. Rousseau. C’était un très bon patron. Il avait du respect pour ses employés et savait récompenser le travail bien fait », témoigne Martyn Ouellet, chef cuisinier au Motel Chute des Pères.

En plus de sa vie occupée d’entrepreneur, Benoit Rousseau était impliqué au niveau politique. Il a siégé en tant que conseiller municipal à la Ville de Mistassini à deux reprises. Son deuxième mandat, au début des années 1990, a été marqué par la fusion de Dolbeau et Mistassini.

« Benoit Rousseau fait partie des personnes qui ont exprimé leur appui à la fusion et qui ont milité pour sa réalisation. Il a été un acteur important dans le développement de Dolbeau-Mistassini », conclut Richard Hébert.