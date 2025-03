Deux jours de grève pour les CPE

Les quelque 13 000 travailleuses des CPE affiliées à la CSN tiennent deux autres journées de grève nationale partout au Québec mardi et mercredi.

Au total, rappelons que ce sont 400 CPE qui sont touchés par le mouvement, alors que dans la région ils sont 31. Rappelons que les travailleuses demandent notamment une charge de travail moins lourde, une meilleure rémunération pour assurer l’attraction et la rétention, des primes de disparité régionale pour les employé-es de certaines régions éloignées et des mesures pour améliorer la qualité des services aux enfants. Rappelons que la CSN représente plus de 80 % des travailleuses syndiquées dans les CPE. Les deux journées de grève de cette semaine toucheront l’ensemble des régions du Québec.