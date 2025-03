Mark Carney officiellement Premier ministre vendredi

Le chef libéral Mark Carney sera officiellement assermenté vendredi avant-midi, vers 11h, en tant que 24e Premier ministre du Canada. À peine pressentie que sa nomination ne laisse aucune équivoque sur ses intentions d’écarter de son futur cabinet quelques-uns des ministres du Québec qui gravitaient dans l’entourage de son prédécesseur.

C’est le cas du lieutenant du Québec, le ministre des Services publics et de l’Approvisionnement Jean-Yves Duclos, de la ministre des Pêches, Diane Lebouthillier, et, selon le Toronto Star, du ministre de l’Immigration, Marc Miller, selon La Presse. À l’opposé, d’autres conserveront leurs portefeuilles ou pourraient même hériter de nouvelles responsabilités. C’est le cas entre autres des ministres Mélanie Joly, Steven Guilbeault et Dominic Leblanc. Selon Radio-Canada, François-Philippe Champagne deviendra le nouveau ministre des Finances. Rappelons que huit ministres du gouvernement Trudeau ont fait savoir qu’ils ne brigueraient pas les suffrages aux prochaines élections. Parmi eux, on compte la ministre du Patrimoine, Pascale St-Onge, le ministre de la Santé, Mark Holland, le ministre de la Justice, Arif Virani, et le ministre de l’Agriculture, Lawrence MacAulay.