Une deuxième cohorte prometteuse en provenance de l'Afrique et d'Haïti

Le Service aux entreprises et aux collectivités (SEC) du Cégep de Saint-Félicien a accueilli cet automne sa deuxième cohorte d’infirmier et infirmières internationaux. Ce sont 18 étudiants originaires du continent africain et d’Haïti qui obtiendront leur Attestation d’études collégiales (AEC) après avoir complété la formation d’intégration à la profession infirmière du Québec.

Les besoins de main-d’œuvre étant plus criants dans le secteur, le Cégep de Saint-Félicien est actuellement le seul établissement collégial de la région à offrir cette formation.

« L’Attestation d’études collégiales condense des cours spécifiques de la technique qui permettent l’obtention du diplôme. Les étudiants suivent également des cours de communication et de législation, puisqu’il y a des différences importantes entre le fonctionnement au Québec et dans d’autres pays », explique l’enseignante Stéphanie Lapierre-Labranche.

Une fois les cours du tronc commun complétés, l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) évalue la progression des étudiants. Près de la moitié de la cohorte sera en mesure d’intégrer le marché du travail dès le mois d’août.

Adaptation

Au-delà du climat, les différences culturelles entre le Québec et les pays d’origine de ces 18 étudiants ressortent dans les apprentissages et les responsabilités accordés au personnel infirmier.

« Au niveau des notes au dossier, c’est très différent de chez nous. Ici, nous apprenons à écrire des notes précises et concises qui démontrent les actions posées envers le patient. Au niveau de la loi, les champs de compétences de chacun sont beaucoup plus définis ici. Nos actions doivent être ciblées pour répondre aux besoins du patient », explique Kevine Leonick, étudiante originaire du Cameroun.

« Une chose qui ressort souvent lorsqu’on parle de différences, c’est l’autonomie professionnelle des infirmiers, qui est beaucoup plus grande ici. Ils ont leur propre équipement médical et peuvent exprimer un jugement clinique. C’est quelque chose qui est apprécié par nos futurs infirmiers et infirmières », ajoute Josée Bouchard, conseillère pédagogique pour le SEC.

Élèves motivés

À travers la tempête de changements que les étudiants traversent, leur dévouement et leur résilience sont une source d’inspiration pour l’équipe du Cégep.

« Ils sont toujours en classe et toujours de bonne humeur. Quand nous donnons des devoirs facultatifs, ils les font. Ils sont impliqués dans leurs études et prennent leur réussite à cœur. C’est admirable considérant les changements qu’ils vivent », mentionne Stéphanie Lapierre-Labranche.

Le Cégep de Saint-Félicien a récemment reçu la confirmation qu’il serait exempté des nouveaux quotas que le gouvernement du Québec souhaite mettre en place dans les cégeps et universités afin de réduire le nombre d’étudiants étrangers. Une nouvelle rassurante pour les services de santé dans la région et l’établissement d’enseignement collégial, qui envisage déjà une troisième cohorte.