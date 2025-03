22e édition de la Foire commerciale secteur GEANT à Normandin

La Chambre de commerce et d’industrie du secteur Normandin et secteur GEANT annonce la 22e édition de sa Foire commerciale qui se tiendra les 25, 26 et 27 avril au centre sportif de Normandin.

En tout, ce sont 35 entreprises du secteur qui seront présentes durant ces trois journées pour faire connaitre leurs services. L’an dernier, l’événement a attiré plus de 6000 visiteurs.

« La Foire commerciale est une occasion unique de découvrir le savoir-faire de nos agriculteurs, entrepreneurs, artisans et fournisseurs de service. C’est un événement qui rend hommage à l’expertise et aux talents de nos exposants et de toutes les entreprises du milieu qui dynamisent notre économie locale », mentionne la présidente de la Chambre de commerce, Vanessa Dubois.

L’événement, qui se tient aux deux ans, sera sous la présidence d’honneur de Michel Bouchard de l’Agence de Gestion intégrée des ressources (AGIR). Le thème choisi pour cette 22e édition, « AGIR pour bâtir », est un clin d’œil à cette collaboration avec l’entreprise d’économie sociale qui fête cette année ses 25 ans d’existence.

« Quand nous avons été approchés, on s’est dit que ça s’inscrivait dans notre erre d’aller avec la célébration de nos 25 ans d’existence. Nous sommes fiers de ce que nous sommes devenus et des multiples retombées que nous apportons dans les collectivités et nous sommes aussi fiers d’assurer la présidence d’honneur de la 22e édition de la Foire commerciale », poursuit Michel Bouchard, directeur général d’AGIR.

AGIR offre également une contribution financière de 5000$ à la Foire commerciale. La MRC de Maria-Chapdelaine a, quant à elle, offert une aide financière de 10 000$.

« Nous voulions un partenaire qui incarne pleinement l’identité du secteur GEANT et le thème que nous avons choisi pour cette édition. « AGIR pour bâtir » souligne qu’il ne suffit pas de rêver et qu’il faut passer à l’action pour réaliser ses objectifs. On parle aussi de bâtir quelque chose », ajoute la directrice générale Christine Jobin.

Programmation

Plusieurs activités sont prévues pour ces trois jours de Foire commerciale. Notamment, l’entreprise Nova Photobooth offrira un espace aux visiteurs pour prendre des photos et l’entreprise Girard Hockey Shop organisera un concours du lancer le plus puissant pour les amateurs de hockey.

Le magicien originaire de Saint-Félicien Olivier Simard présentera son spectacle samedi après-midi. Et après les tours de magie, c’est le groupe country Nashville Québec qui se donnera en spectacle dans l’enceinte du centre sportif.