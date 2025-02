Trois Jeannois assistent à la victoire finale du Canada contre les États-Unis

Deux amateurs de hockey de Roberval et un de Chambord ont vécu le match de leur vie en assistant le jeudi 20 février dernier à la finale de la Confrontation des 4 nations 2025 qui s’est terminée par la victoire en prolongation du Canada contre les États-Unis, au compte de 3-2.

William Langlais et François Castonguay de Roberval ainsi que Samuel Bérubé de Chambord étaient présents au TD Garden de Boston lorsque Connor McDavid, oublié dans l’enclave, a joué au héros en décochant un tir qui a trompé la vigilance de Connor Hellebuyck.

Un but vainqueur qui a permis au Canada de triompher alors que les Américains les avaient battus 3-1 à Montréal le samedi précédent du tournoi.

Match mémorable

« J’étais présent avec deux de mes amis pour vivre ce match mémorable. Avant le début de la période de réchauffement, il y avait environ 80% de l’aréna qui était remplie. Un fait plutôt rare. Il y avait beaucoup de frénésie dans l’air, avant même la première mise au jeu », raconte François Castonguay.

Le voyage des trois amateurs de hockey a débuté le mardi soir. « Nous avons dormi à Trois-Rivières pour nous rendre à Boston le lendemain et revenir, par la suite, au Lac-Saint-Jean le vendredi.



Coût des billets

Dès que les billets pour assister au tournoi furent mis en vente, ils ont acheté trois billets, au coût de 1 000 $ CAN pour assister à la finale.

« À ce moment on ne savait pas quelles équipes allaient s’affronter en finale. On souhaitait, évidemment, que la finale soit entre le Canada et les États-Unis et c’est ce qui est arrivé. Nous, on était assis à la 12e rangée, en arrière de l’équipe Canada », explique-t-il.

Moment de gloire

Quand on lui demande quel fut le moment le plus fort de cette confrontation, il raconte que le toit s’est presque soulevé lorsque Connor McDavid a compté le but vainqueur.

« Dans l’aréna on évaluait qu’il y avait environ 70% de supporteurs pour l’équipe USA et 30% pour celle du Canada. En avant de nous il y avait six personnes qui provenaient de l’Alberta. Lorsqu’il (McDavid) a compté son but on s’est tous serré dans nos bras comme si c’était nos grands amis. On se tapait des mains. D’autres, assis plus haut que nous, ont quasiment sauté par-dessus les bancs pour venir nous rejoindre. J’en parle et j’ai encore des frissons dans mon dos. »

De fausses appréhensions

Suite aux événements du samedi précédent à Montréal, plusieurs s’attendaient à des débordements à Boston, ce qui ne fut heureusement pas le cas.

« On a vécu une belle animosité entre les spectateurs dans les gradins. Le match était plus qu’une partie de hockey. Ça se sentait. Le seul reproche de cette rencontre fut l’hymne canadien Ô Canada, chanté par la Winnipegoise Chantal Kreviazuk. On se regardait tous, entre nous, pour se demander ce qu’elle avait chanté. En plus de ne pas suivre le rythme, elle a utilisé des mots qui ne voulaient rien dire », conclut-il.

COÛT DE CERTAINS PRODUITS



• Bière – 22,75$ CAN

• Boisson gazeuse – 10 $ CAD

• Bouteille d’eau – 8,50 $ CAD

• Popcorn – Entre 8,50 $ et 17 $ CAD

• Rondelle du match (non utilisée) – 17 $ CAD