Saint-Edmond-les-Plaines en plein effervescence

Un nouveau développement immobilier est actuellement en construction sur le site de l’ancien presbytère à Saint-Edmond-les-Plaines. Cinq nouveaux logements au goût du jour seront disponibles ce printemps. Selon le maire Martial Gauthier, ce développement contribue, à l’instar du nouveau service de garde inauguré la semaine dernière, à dynamiser la municipalité qui souhaite se positionner comme une option intéressante pour les jeunes familles.

Pour le maire Martial Gauthier, l’ajout de ces cinq logements dans la municipalité a un impact important sur son attractivité.

« Quand on y pense, ces cinq appartements à Saint-Edmond-les-Plaines équivalent peut-être à 500 logements dans un grand centre comme Montréal. Pour notre municipalité, c’est majeur comme développement », image-t-il.

Kenny Lavoie et sa sœur Annabelle Lavoie sont à la fois promoteurs et contracteurs du projet. Originaires de Saint-Edmond-les-Plaies, ils ont rejoint l’entreprise familiale, Construction Alain Lavoie, il y a quelques années.

« Nous avions entendu entre les branches qu’il y avait un besoin pour des logements à Saint-Edmond-les-Plaines. Nous avons réalisé un sondage auprès de la population et le retour était très positif. C’est plaisant, on voit que la population apprécie qu’il y ait du développement et les gens sont intéressés par notre projet », mentionne Kenny Lavoie.

Le promoteur ajoute : « On remarque que c’est une clientèle qui approche ou qui débute la retraite. De plus en plus, ces personnes se tournent vers ce genre de logements puisqu'ils demandent moins d’entretien. Nous avons vraiment misé sur le confort. »

Les cinq unités sont en construction sur le site de l’ancien presbytère du village, détruit par un incendie en avril 2021. La perte de ce bâtiment a créé un vide important dans le cœur villageois. Le chantier a débuté au mois d’octobre et les premiers locataires s’installeront dans leur nouveau chez soi vers le mois d’avril, selon les promoteurs.

« Nous avons travaillé très fort pour offrir à la fois quelque chose de confortable et abordable. Saint-Edmond-les-Plaines, c’est notre municipalité et ce sont des gens que nous connaissons. Nous sommes vraiment heureux de pouvoir offrir ces logements ici », conclut Annabelle Lavoie.

Au moment d’écrire ces lignes, deux unités demeurent disponibles et les personnes intéressées sont invitées à contacter directement les promoteurs.