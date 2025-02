De l’accompagnement juridique gratuit pour les victimes de violences

Jade Fortin, une étudiante en droit à l’université d’Ottawa, fait partie d’un groupe d’étudiants qui ont récemment lancé l’Association des étudiants en Droit contre la Violence Interpersonnelle et Sexuelle (EDVIS). Cette association offre des services de soutien juridique gratuit aux personnes victimes de violence. Originaire de Dolbeau-Mistassini, elle souhaite faire profiter de ces services aux gens de sa ville d’origine.

Les services offerts par EDVIS touchent toutes les formes de violences qu’elles soient domestique, sexuelle ou en ligne. C'est une expérience personnelle qui a inspiré Jade Fortin à lancer cette association.

« J’ai eu une expérience dans le passé. J’ai fait face à de longues listes d’attente et c’était difficile de trouver un support juridique à faible coût. C’est ce qui m’a donné l’idée de travailler sur cette offre de service et j’ai eu l’opportunité de le faire. Ma ville me tient à cœur et c’est important pour moi d’offrir ces services à Dolbeau-Mistassini », lance Jade Fortin, fondatrice et présidente d’EDVIS.

L’association, qui regroupe 26 étudiants en droit, est chapeautée par un professeur de la Faculté de Droit et une avocate qui travaille dans un refuge pour femmes.

« Nos services sont axés sur l’accompagnement des victimes. Nous pouvons guider les personnes vers les services qui correspondent à leur situation, leur fournir de l’information juridique générale ou encore les accompagner à des rendez-vous juridiques ou médicaux », explique Léa Paulin, étudiante en droit membre de l’association.

Les étudiants impliqués dans EDVIS offrent ses services gratuitement en plus de poursuivre leurs études. Pour Jade et Léa, c’est la passion et le sentiment d’aider les victimes qui les motivent.

« C’est quelque chose qui nous passionne et c’est un domaine qui nous intéresse également comme pratique dans le futur. Pour nous, c’est un bel investissement de notre temps. N’importe qui peut contacter EDVIS par courriel ou par téléphone. Nous avons aussi un site internet qui porte le nom de l’association », ajoute Jade Fortin.

Une campagne GoFundMe est également en cours pour aider les étudiants couvrir certains coûts liés aux services offerts, notamment l’accompagnement en personne aux rendez-vous juridiques.